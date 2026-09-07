Contralor anuncia que se frenará compra de vehículos en el Estado

Explicó que hay 32 mil vehículos del Estado y unos 5 mil son chatarra.

Panamá/El contralor general de la República, Anel Flores, anunció este lunes 7 de septiembre que ordenará cancelar las compras de vehículos nuevos para el Estado.

Durante su comparecencia ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, Flores indicó que firmó una nota para suspender estas adquisiciones y que el documento será remitido al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman.

Aquí tengo una nota que voy a firmar en el día de hoy y la haré llegar a donde el ministro Chapman para suspender la compra de automóviles para el Estado, por lo menos por la vigencia actual", dijo el contralor.

Explicó que hay 32 mil vehículos del Estado y 5 mil son chatarra. "Y eso es lo que ve el ciudadano cuando pasa por los diferentes patios de la República: carros relativamente nuevos que, porque les falló una batería o cualquier otra pieza, quedan abandonados, convertidos en chatarra y representan una pérdida para el Estado”, acotó el funcionario.

El anuncio se produjo durante la sustentación del presupuesto recomendado para la Contraloría en 2027, fijado en $145 millones para funcionamiento e inversiones por el Ministerio de Economía y Finanzas.

El alquiler es mejor, según el contralor

Ante la consulta de que si ¿han considerado establecer algún límite máximo para el alquiler anual de vehículos en las instituciones?. El contralor indicó que “mire, esa es una discusión. Yo hago las corridas financieras en mi empresa privada. Nosotros no compramos vehículos, sino que los alquilamos, porque el alquiler incluye el mantenimiento y el seguro. Incluso, aquí en Panamá —mi empresa no está en el país—, incluyen hasta los corredores. Obviamente, hay que categorizar por gama y por institución”.

Explicó que hay que “categorizar, hay que ver las diferentes gamas, o sea, niveles de automóviles que realmente se requieren y eso va a ser un estudio que va a tomar un poco de tiempo. La corrida financiera la podemos hacer mucho más fácil porque simplemente lo haces contra compra, contra alquilar; es muy fácil hacer la corrida”.

El valor presente de un alquiler es mucho menor que el de la compra. Eso sí lo puedo categorizar porque yo lo he hecho en mi empresa privada”, precisó el contralor.

También adelantó que revisarán la cantidad y el uso de los vehículos existentes. “Lo que ahora viene es realmente identificar la real necesidad porque ya hay vehículos. O sea, el Estado tiene decenas de miles de vehículos. Entonces, la idea es ver cuál es la prioridad de esos vehículos, cuál es el uso de esos vehículos”.

Y agregó que "lo que tenemos que ver ahora es realmente meternos en cada entidad a ver cuántos vehículos tiene y cuántos realmente usa. Porque no es un estudio muy fácil de hacer”.

Auditorías

“En lo que va del año, nosotros recibimos, cuando entramos a la institución, 1,091 solicitudes pendientes de auditoría, de las cuales ya hemos evacuado aproximadamente 600; nos restan aún 476 por terminar. Eso es lo que viene del quinquenio anterior”.

En cuanto a las solicitudes recibidas durante su gestión, manifestó que “en el año, lo que hemos recibido del año 25-26 es un total de 841 y hemos entregado 601 al Ministerio Público”.

El contralor también comparó el trabajo realizado con el periodo anterior. “En el quinquenio anterior se hicieron 53 auditorías. En todo el periodo”.