Balacera en Santa Ana deja un menor y un adulto heridos; investigan pugna entre pandillas

Tras el incidente, unidades policiales activaron un operativo en la zona, que incluyó el acordonamiento del perímetro y acciones de búsqueda en edificios y barracas cercanas, con apoyo de fuerzas especiales y grupos de reacción.

Un intercambio de disparos registrado la tarde de este jueves en el corregimiento de Santa Ana, en la ciudad de Panamá, dejó como saldo dos personas heridas, entre ellas un menor de edad.

De acuerdo con el jefe de la octava zona policial del área oeste, el hecho ocurrió alrededor de la 1:00 p.m. en un sector conocido como “La Cueva”, una zona residencial del corregimiento. Las víctimas fueron trasladadas a un centro hospitalario, donde se encuentran estables.

El comisionado indicó que uno de los heridos, un adulto, mantiene antecedentes penales por delitos relacionados con drogas, mientras que el menor no registra historial delictivo.

Las primeras investigaciones apuntan a que el tiroteo estaría vinculado a una presunta rivalidad entre grupos pandilleriles que operan en el área, aunque las autoridades mantienen reserva del caso por tratarse de una investigación en curso junto al Ministerio Público.

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Tras el incidente, unidades policiales activaron un operativo en la zona, que incluyó el acordonamiento del perímetro y acciones de búsqueda en edificios y barracas cercanas, con apoyo de fuerzas especiales y grupos de reacción.

Durante las diligencias, fue ubicado un vehículo presuntamente utilizado en el hecho, el cual mantenía una denuncia por hurto. Dentro del auto se encontraron indicios como casquillos, que serán analizados por el Ministerio Público para determinar su relación con el ataque.

Según las autoridades, el intercambio de disparos se produjo cuando el vehículo pasó a alta velocidad por un área conocida como “el huequito”, donde se encontraban varias personas, lo que desencadenó la balacera.

La Policía Nacional mantiene presencia en el sector mientras continúan las investigaciones para identificar a los responsables y ubicar las armas utilizadas en el hecho.

Información de Yenny Caballero