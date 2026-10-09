Balbina Herrera defiende la dirección colegiada del PRD y pide respetar los consensos en las reformas electorales

La secretaria general defendió la necesidad de mantener las discusiones internas y afirmó que el PRD debe ser una organización abierta, transparente y con rendición de cuenta s, al considerar que recibe financiamiento electoral proveniente del pueblo panameño.

Ciudad de Panamá/La secretaria general del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Balbina Herrera, afirmó que las modificaciones al proyecto de reformas electorales introducidas en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional generaron diferencias dentro del colectivo, pero sostuvo que el debate debe centrarse en el respeto a los estatutos del partido y a la Constitución Política de Panamá.

Según indicó, la Asamblea Nacional tiene iniciativa legislativa para introducir cambios; sin embargo, considera que el documento consensuado debe sufrir la menor cantidad posible de modificaciones cuando llegue al Legislativo. Herrera pidió "respetar todo lo que se consensuó". Consideró que no es adecuado participar durante un año en una mesa de trabajo y posteriormente desconocer lo discutido y consensuado.

La dirigente señaló que el artículo 100 y el artículo 101 del Código Electoral no fueron discutidos durante el proceso de la Comisión Nacional de Reformas Electorales ni formaron parte de la información que se presentó durante las consultas realizadas.

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Herrera aclaró que su posición no responde a disputas personales dentro del partido, sino a las modificaciones introducidas en la Comisión de Gobierno. Aunque reconoció que existe iniciativa legislativa para plantear cambios, sostuvo que las reformas relacionadas con la vida interna de los colectivos deben respetar los mecanismos establecidos en sus estatutos.

En ese sentido, recordó que la organización interna del PRD está vinculada al artículo 138 de la Constitución Política y desarrollada en los artículos 98 y 99 del Código Electoral. Añadió que las reformas a los estatutos del colectivo corresponden al Directorio Nacional y al Congreso Nacional.

No se puede introducir una reforma que atañe a la vida interna de nuestro colectivo de reformar los estatutos porque eso solamente es privativo del Directorio Nacional y del Congreso Nacional", subrayó.

El PRD tiene una estructura particular, en la que la Secretaría General ejerce la principal representación del partido, en lugar de la Presidencia, como ocurre en otros colectivos políticos del país.

Herrera recordó que en 2015 hubo una iniciativa para modificar este modelo, pero fue rechazada cuando se presentó ante el Directorio Nacional.

A su juicio, la dirección colegiada representa un equilibrio de poder dentro de la organización y evita que el partido quede bajo el control de una sola persona.

Cuando nosotros decimos que el PRD no tiene dueño, es porque aquí hay una dirección colegiada y eso es muy importante que se haga", afirmó.

La secretaria general también defendió la necesidad de mantener las discusiones internas y afirmó que el PRD debe ser una organización abierta, transparente y con rendición de cuentas, al considerar que recibe financiamiento electoral proveniente del pueblo panameño.

Desconexión

Al referirse a los cuestionamientos contra el presidente del partido, Benicio Robinson, y a los resultados de las elecciones generales de 2024, Herrera reconoció que el colectivo ha perdido contacto con parte de la ciudadanía.

Indicó que el PRD ha realizado análisis en distintas regiones del país para examinar las causas de su derrota electoral y sostuvo que la organización no puede continuar haciendo lo mismo cuando ha registrado pérdidas en los últimos procesos electorales.

Herrera señaló que, aunque el partido logró ganar la Presidencia de la República en los comicios de 2019, se fue desconectando de la realidad nacional y terminó convirtiéndose en una organización concentrada principalmente en los períodos electorales.

Afirmó que el PRD debe recuperar su identidad socialdemócrata y torrijista, así como fortalecer su estructura democrática y colegiada.

¿Problemas personales con Robinson?

Sobre las diferencias que quedaron expuestas públicamente tras la controversia por las reformas electorales, Herrera aseguró que no mantiene un problema personal con Robinson. Explicó que las discrepancias responden a posiciones políticas y a su interpretación sobre el respeto que debe existir hacia los estatutos del partido y la Constitución Política.

Añadió que la posición adoptada por el Directorio Nacional es recorrer el país, preparar el próximo congreso del colectivo y mantener sus principios políticos y organizativos. Para Herrera, las discusiones internas son necesarias para el funcionamiento de un partido político. Sostuvo que una organización en la que no se debaten sus diferencias difícilmente puede avanzar.

En un partido donde no discutes, entonces no tiene resultados", aseguró.

Directorio Nacional se reunirá el 17 de enero

La dirigente confirmó que el próximo 17 de enero de 2027 se realizará una reunión del Directorio Nacional del PRD, en la que se abordarán los preparativos para el Congreso Nacional. Explicó que cualquier reforma a los estatutos debe discutirse primero en el Directorio Nacional y luego llevarse al Congreso Nacional, cuya celebración está prevista aproximadamente para octubre o noviembre del próximo año.

Herrera indicó que el proceso contempla la renovación de distintas estructuras del colectivo, entre ellas delegados nacionales, representantes del Frente Femenino y de la juventud, presidentes de áreas y directores nacionales.

Manifestó que el PRD apuesta por una renovación total de su organización y por abrir espacios para que las nuevas generaciones puedan asumir responsabilidades de dirección.

Anunció que para este domingo 11 de octubre está programada una inscripción al partido a nivel nacional.

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