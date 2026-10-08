Panamá registra un aumento del 18% en la llegada de turistas; proponen ley de Marca País

Protección de la Marca País y el desarrollo de nuevos destinos figuran entre los retos para consolidar a Panamá como un punto de referencia turístico en la región.

Ciudad de Panamá/Panamá recibió más de 2 millones de visitantes durante los primeros siete meses de 2026, un incremento del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras presentadas por las autoridades de turismo.

El crecimiento se refleja en la afluencia de turistas a algunos de los principales atractivos de la capital y ha impulsado propuestas para fortalecer la promoción internacional del país, entre ellas establecer una protección legal para la Marca País.

Las autoridades atribuyen parte de estos resultados a iniciativas como el programa Stopover de Copa Airlines, que permite a los pasajeros en tránsito permanecer en Panamá y conocer sus atractivos turísticos, así como a las estrategias de promoción de la marca país.

“Es poder crear una gobernanza y crear que la marca país no cambie cada 5 años, sino que perdure la reputación de un país, así que tenemos que empezar y no hace sentido empezar cada cinco años de cero”, explicó Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo.

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Sin embargo, el sector turístico considera que el desafío consiste en mantener este crecimiento a largo plazo. La Cámara de Turismo plantea que el turismo debe consolidarse como una política de Estado, con acciones sostenidas que permitan fortalecer la actividad y atraer más visitantes.

"Para poder precisamente que todos los recursos que se han invertido por años, que son millones de dólares en la marca país o en campañas, puedan ser sostenibles. Esto es una marca país consolidada, unificada, que el sector privado ha apoyado y ha sido parte de su creación”, señaló Nadyi Duque, presidenta de la Cámara de Turismo.

Otro de los objetivos es lograr que el incremento de turistas beneficie a las comunidades fuera de los principales circuitos turísticos. En áreas como Chagres y Capira, organizaciones locales trabajan para posicionar sus territorios como destinos y aprovechar las oportunidades económicas que ofrece el sector.

Las expectativas apuntan a que la llegada de visitantes continúe en aumento durante los últimos meses del año, impulsada por la temporada de cruceros en el Caribe y la realización de congresos internacionales programados en la capital.

Con este panorama, la protección de la marca país y el desarrollo de nuevos destinos figuran entre los retos para consolidar a Panamá como un punto de referencia turístico en la región.

Con información de Nicanor Alvarado