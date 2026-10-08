Panamá registra un aumento del 18% en la llegada de turistas; proponen ley de Marca País

Protección de la Marca País y el desarrollo de nuevos destinos figuran entre los retos para consolidar a Panamá como un punto de referencia turístico en la región.

Tras el aumento de turístas a Panamá, la ATP propone una ley de marca país / Redacción de TVN Noticias
Danna Durán - Periodista
08 de octubre 2026 - 19:45

Ciudad de Panamá/Panamá recibió más de 2 millones de visitantes durante los primeros siete meses de 2026, un incremento del 18% en comparación con el mismo periodo del año anterior, según cifras presentadas por las autoridades de turismo.

El crecimiento se refleja en la afluencia de turistas a algunos de los principales atractivos de la capital y ha impulsado propuestas para fortalecer la promoción internacional del país, entre ellas establecer una protección legal para la Marca País.

Las autoridades atribuyen parte de estos resultados a iniciativas como el programa Stopover de Copa Airlines, que permite a los pasajeros en tránsito permanecer en Panamá y conocer sus atractivos turísticos, así como a las estrategias de promoción de la marca país.

“Es poder crear una gobernanza y crear que la marca país no cambie cada 5 años, sino que perdure la reputación de un país, así que tenemos que empezar y no hace sentido empezar cada cinco años de cero”, explicó Gloria de León, administradora de la Autoridad de Turismo.

🔗Puedes leer: Panamá apuesta por diversificar el turismo y atraer visitantes a las provincias

Sin embargo, el sector turístico considera que el desafío consiste en mantener este crecimiento a largo plazo. La Cámara de Turismo plantea que el turismo debe consolidarse como una política de Estado, con acciones sostenidas que permitan fortalecer la actividad y atraer más visitantes.

"Para poder precisamente que todos los recursos que se han invertido por años, que son millones de dólares en la marca país o en campañas, puedan ser sostenibles. Esto es una marca país consolidada, unificada, que el sector privado ha apoyado y ha sido parte de su creación”, señaló Nadyi Duque, presidenta de la Cámara de Turismo.

Otro de los objetivos es lograr que el incremento de turistas beneficie a las comunidades fuera de los principales circuitos turísticos. En áreas como Chagres y Capiraorganizaciones locales trabajan para posicionar sus territorios como destinos y aprovechar las oportunidades económicas que ofrece el sector.

Las expectativas apuntan a que la llegada de visitantes continúe en aumento durante los últimos meses del añoimpulsada por la temporada de cruceros en el Caribe y la realización de congresos internacionales programados en la capital.

Con este panorama, la protección de la marca país y el desarrollo de nuevos destinos figuran entre los retos para consolidar a Panamá como un punto de referencia turístico en la región.

Con información de Nicanor Alvarado

Noticias relacionadas

Presentan la nueva marca país de Panamá en el Aeropuerto Internacional de Tocumen Marca país y Ley de Incentivos, entre los temas centrales de la Convención Nacional de Turismo

Temas relacionados

Cámara de Turismo de Panamá (Camtur) Copa Airlines Turismo en Panamá marca país
Si te lo perdiste
Lo último
stats