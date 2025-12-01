Balbina Herrera: Sin reservas de candidatura ni alianzas locales, el nuevo rumbo del PRD para 2029

Aseguró además que nunca se fue del colectivo y que ahora se está reencontrando con los líderes que aún se mantienen activos dentro del partido.

“No fue una elección más, fue la renovación de cinco miembros del Comité Ejecutivo Nacional con objetivos claros”, afirmó Balbina Herrera al responder a quienes restan importancia a los resultados de las elecciones internas del Partido Democrático Revolucionario (PRD), proceso en el que resultó electa como secretaria general.

Herrera reconoció que alcanzar el resultado no fue una tarea fácil, al tratarse de una contienda entre más de 300 delegados, lo que implicó un trabajo “casa por casa”. Aseguró además que nunca se fue del colectivo y que ahora se está reencontrando con los líderes que aún se mantienen activos dentro del partido.

De cara al proceso de reorganización rumbo al torneo electoral de 2029, tras la derrota sufrida por el PRD en 2024, indicó que ha sostenido conversaciones con los directivos para analizar lo ocurrido y que ya se ha iniciado un proceso de reconstrucción de confianza y fortalecimiento de la cohesión interna entre los miembros del colectivo.

Balbina Herrera subrayó la necesidad de combinar la experiencia con la juventud dentro del partido, al considerar que, aunque los jóvenes aportan nuevas ideas, siempre será necesaria una guía que oriente los procesos.

Añadió que el Directorio Nacional tomó la decisión de no mantener reservas de candidaturas, al considerar que esta práctica “mata el liderazgo”. Sostuvo, además, que las alianzas deben establecerse a nivel nacional y no local, ya que un candidato con tres banderas distintas termina generando confusión en el electorado.

También remarcó la importancia de la formación político-electoral de los jóvenes, quienes, dijo, desean ser tomados en cuenta y visibilizados, aun cuando existan personas con décadas de experiencia.

El PRD ¿un partido de oposición?

Al ser consultada sobre la posición actual del PRD frente al escenario político nacional, Herrera evitó dar una respuesta directa. En su lugar, indicó que, en los recorridos y conversaciones con las bases del partido, los educadores le han manifestado que “se les ha dejado solos”.

Hay que retomar el papel con los educadores, con el sector productivo y con el sector agropecuario. Esto debe convertirse en una política de Estado. Necesitamos, incluso, crear un gabinete para apoyar a la Asamblea Nacional”, expresó.

Asimismo, defendió que la bancada del PRD actuó de manera coherente durante la discusión de las reformas a la Caja de Seguro Social.

Indicó que resulta clave comprender qué está ocurriendo con el poder popular, que, dijo, no puede seguir siendo denigrado, ya que no todo es negativo y debe ser respaldado.

En cuanto a las investigaciones que involucran a algunos miembros del colectivo, pidió respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, y rechazó que se castigue a las personas mediante juicios en redes sociales o en los medios de comunicación.

Nosotros no le pedimos a la Contraloría General de la República ni al Ministerio Público que no investiguen; lo que no puede ocurrir es que se hagan linchamientos públicos, llevando a la gente esposada como si fueran delincuentes”, afirmó.

Herrera concluyó señalando que el principal reto es recuperar la confianza de la sociedad panameña, mediante un trabajo que se impulse de abajo hacia arriba. Recordó que el partido cuenta con cerca de medio millón de inscritos y enfatizó que el PRD no existe solo para los procesos electorales, sino como una organización política de carácter permanente.