Banco Europeo de Inversiones abre en Panamá su sede regional para Centroamérica y México

La oficina permitirá fortalecer la cooperación entre Europa y América Latina y facilitar nuevas oportunidades de financiamiento para proyectos de infraestructura, integración y desarrollo económico.

Panamá suma una nueva posición estratégica en el escenario financiero internacional. El Banco Europeo de Inversiones (BEI) abrió en el país su sede regional para Centroamérica y México, una decisión que busca ampliar la cooperación con América Latina y facilitar el financiamiento de proyectos de desarrollo en la región.

Según el Ministerio de Relaciones Exteriores, la instalación de esta oficina representa para Panamá una oportunidad para atraer inversiones europeas, fortalecer los vínculos económicos y promover iniciativas en sectores estratégicos, especialmente infraestructura e integración regional.

El reto, sin embargo, será convertir esta presencia institucional en proyectos concretos que impulsen el crecimiento económico, generen empleos y se traduzcan en mejores oportunidades y condiciones de vida para los panameños.

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Para el Gobierno, la apertura también representa un avance para fortalecer la presencia internacional de Panamá, ampliar sus relaciones diplomáticas y comerciales y estrechar la cooperación con organismos multilaterales y entidades de financiamiento.

Con esta nueva sede, el Gobierno asegura que Panamá refuerza su papel como punto de conexión entre Europa y América Latina. La expectativa es que esta relación facilite el acceso a financiamiento y contribuya a desarrollar proyectos que fortalezcan la competitividad, la integración y el crecimiento sostenible de la región.