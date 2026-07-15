BBQ Fest celebró con éxito su edición 32 en Market Plaza La Chorrera

Con 32 ediciones realizadas, el BBQ Fest continúa consolidándose como una de las competencias de BBQ con mayor trayectoria en Panamá, promoviendo la cultura del BBQ, la sana competencia, el emprendimiento y las alianzas que hacen posible que este festival continúe evolucionando edición tras edición.

La edición 32 del BBQ Fest, presentada por Cerveza Panamá, concluyó el pasado domingo en Market Plaza La Chorrera, reafirmando al festival como una de las competencias de BBQ con mayor trayectoria en Panamá.

Las condiciones climáticas propias de la temporada marcaron parte de la jornada; sin embargo, la programación prevista se desarrolló conforme al cronograma del festival, permitiendo la realización de la competencia oficial, la agenda artística, las activaciones de patrocinadores y el Mercadito Emprendedor.

Uno de los principales atractivos fue la competencia oficial, avalada por la Kansas City Barbeque Society (KCBS), donde equipos especializados demostraron su talento en las categorías de Chicken, Pork Ribs, Pork, Brisket y Burger.

En la clasificación Overall, los cinco primeros lugares fueron:

Justice BBQ Urban Smoke House Grill and Chill Fire Family BBQ PTY 88 BBQ

Los campeones por categoría fueron:

Chicken: Bado BBQ

Bado BBQ Pork Ribs: Justice BBQ

Justice BBQ Pork: 88 BBQ

88 BBQ Brisket: Lucky Three BBQ

Lucky Three BBQ Burger: El Diez

Además de la competencia, el festival reunió una variada propuesta gastronómica, activaciones de marcas y el Mercadito Emprendedor, iniciativa desarrollada con el respaldo del Ministerio de Cultura, que brindó un espacio para impulsar el talento y el trabajo de emprendedores panameños.

La programación artística, desarrollada junto a Spacio West, complementó la experiencia con presentaciones musicales durante toda la jornada. Uno de los momentos más destacados fue la participación de KoverNights, banda que conectó con el público interpretando grandes clásicos del rock en español e inglés, incluyendo éxitos de agrupaciones como Caifanes y Soda Stereo, entre otros.

La jornada también contó con la participación de los DJs de WAO, Boom, Tropy Q y Fabulosa Stereo, quienes acompañaron distintos momentos del festival y contribuyeron al ambiente que caracterizó esta edición del BBQ Fest.

Como medio oficial, TVN desempeñó un papel protagónico al acompañar esta edición del BBQ Fest con una amplia cobertura en sus diferentes plataformas y la participación de talentos de producciones nacionales como Tu Cara Me Suena y Se Vale Todo, acercando al público parte del talento que forma parte de la televisión panameña y fortaleciendo la experiencia del festival.

Con 32 ediciones realizadas, el BBQ Fest continúa consolidándose como una de las competencias de BBQ con mayor trayectoria en Panamá, promoviendo la cultura del BBQ, la sana competencia, el emprendimiento y las alianzas que hacen posible que este festival continúe evolucionando edición tras edición.