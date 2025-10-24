Bila Burba: la historia de la revolución guna llega a TVN este domingo

Ciudad de Panamá/Este domingo 26 de octubre a las 10:30 p.m., los panameños tendrán la oportunidad de ver en sus hogares Bila Burba, el documental del director Duiren Wagua, una obra profundamente arraigada en la memoria histórica de los pueblos originarios, en especial de los gunas.

La cinta aborda la Revolución Guna de 1925 —cuyo centenario se conmemora este año— y se transmitirá por TVN en lo que su creador describe como un “honor” y un acto de reivindicación cultural.

Wagua, originario de la comunidad de Koskuna, explica que el impulso para hacer esta película nació en su infancia, cuando conoció la revolución a través del teatro comunitario. “A medida que fui creciendo, entendí la importancia de contar nuestras propias historias”, dice. “En la educación panameña, muchas veces se niegan, no se cuentan, no se hablan. Y eso no puede seguir así”.

Un viaje de más de una década

El proceso detrás de Bila Burba no fue breve. Wagua comenzó a visitar su territorio en 2012, pero no fue sino hasta 2015 que inició el proyecto de forma seria. Entre 2017 y 2018, buscó financiamiento, y en 2023 logró estrenarla internacionalmente en el IDFA (Festival Internacional de Cine Documental de Ámsterdam), uno de los más prestigiosos del mundo en su género.

La película también fue proyectada en el Festival Internacional de Cine de Panamá, donde ganó el premio del público en 2024. Pero para Wagua, el verdadero estreno no ocurrió en salas capitalinas, sino en las comunidades guna, incluyendo zonas urbanas donde viven familias indígenas. “Para mí fue importantísimo llegar a esos espacios donde están mis gentes”, afirma.

Más que un ejercicio cinematográfico, Bila Burba es un acto de resistencia histórica. El documental explora no solo los hechos de 1925, sino también las raíces del colonialismo en Panamá y la lucha por la autonomía territorial. “Muchos jóvenes no saben de la Revolución Guna”, lamenta Wagua. “Por eso esta película es también una herramienta educativa”.

Ahora, con su llegada a la televisión nacional, el director espera que la obra trascienda fronteras comarcales y se convierta en un punto de partida para conversaciones en escuelas, hogares y espacios públicos. “Cuando uno tiene una raíz muy fuerte, los sueños se van cumpliendo poco a poco”, dice con humildad.

La cita es clara: domingo 26 de octubre, 10:30 p.m., por TVN. Una noche para no perderse una pieza fundamental del cine panameño contemporáneo —y para recordar que, detrás de cada imagen, hay una historia que el país necesita escuchar.