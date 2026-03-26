Fiscalía Anticorrupción realiza diligencia en sede principal del Cuerpo de Bomberos de Panamá

En esta diligencia, participaron directivos de los Bomberos, abogados defensores y personas indiciadas dentro de la investigación.

Ciudad de Panamá/La Fiscalía Anticorrupción desarrolló diligencias de inspección ocular en la sede principal del Cuerpo de Bomberos de Panamá, como parte de la investigación por un delito contra la administración pública, relacionado con supuestas irregularidades en la compra de equipos e insumos, hechos ocurridos para el periodo 2022 y 2024.

Las diligencias consistieron en entrevistas a los funcionarios responsables de estos equipos e insumos, quienes suministraron los documentos relacionados con la compra. Igualmente, la Fiscalía Anticorrupción inspeccionó los equipos obtenidos.

En esta diligencia, participaron directivos de los Bomberos, abogados defensores y personas indiciadas dentro de la investigación.

Se trata de una investigación que inicia tras la querella presentada por los directivos del Cuerpo de Bomberos de Panamá ante la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en el uso de fondos provenientes de su fideicomiso, cuyo monto asciende a 20 millones de dólares.