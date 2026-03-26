Bomberos denuncian presuntos traslados irregulares de partidas en gestión 2020–2024

La entidad indicó que la actual administración mantiene una política de puertas abiertas y una colaboración plena con las autoridades, facilitando toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

El Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que presentó una denuncia penal ante las autoridades competentes, tras detectar presuntos traslados irregulares de partidas presupuestarias durante el periodo 2020–2024, correspondiente a la administración anterior.

Según detalló la institución, los hallazgos surgieron a partir de un proceso de auditoría interna realizado al inicio de la actual gestión, en el que se identificaron movimientos que ahora son objeto de investigación.

En respuesta a esta situación, el caso fue remitido al Ministerio Público, que actualmente adelanta las diligencias a través de la Fiscalía Anticorrupción, enfocadas en la recopilación de información relevante dentro del marco del debido proceso.

Víctor Álvarez, director general del Cuerpo de Bomberos, habló sobre una aparente transferencia de fondos al Concejo de Seguridad por un monto que supera los 20 millones de dólares; sin embargo, no ahondó más en el hecho investigado para no interferir en las investigaciones.

Destacó que esta transferencia de fondos no estaba apegada a los marcos legales que estos movimientos requieren.

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La entidad indicó que la actual administración mantiene una política de puertas abiertas y una colaboración plena con las autoridades, facilitando toda la información necesaria para el esclarecimiento de los hechos.

"Los recursos asignados a la institución son limitados y están destinados a fortalecer la capacidad operativa, la seguridad del personal y la atención de emergencias a nivel nacional, por lo que reiteró una postura de cero tolerancia ante el uso indebido de fondos públicos", señala un comunicado.

No obstante, recordaron que se debe respetar el principio de presunción de inocencia, por lo que corresponderá a las autoridades continuar con las investigaciones y brindar información oficial sobre el avance del caso.