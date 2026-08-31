Bomberos pagan $1.3 millones adeudados por subsidio desde 2010 a voluntarios

La norma dispone que el subsidio no puede ser menor al costo de la canasta básica familiar vigente al momento en que el bombero adquiere el derecho.

Panamá/El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá inició el pago de $1.3 millones adeudados a bomberos voluntarios con más de 25 años de servicio, correspondientes a un subsidio mensual vinculado al costo de la canasta básica familiar.

Este beneficio, establecido en el artículo 54 de la Ley 10 de 16 de marzo de 2010, no consiste en la entrega de alimentos. Se trata de un pago mensual en dinero reconocido a los voluntarios que superan los 25 años de servicio, independientemente de que también trabajen en el sector público o privado.

La norma dispone que el subsidio no puede ser menor al costo de la canasta básica familiar vigente al momento en que el bombero adquiere el derecho.

Los $1.3 millones gestionados por la institución corresponden a saldos que quedaron pendientes entre mayo de 2010 y el 31 de diciembre de 2016. De acuerdo con los bomberos, durante esos años los desembolsos no se hicieron efectivos por falta de disponibilidad presupuestaria.

Entre los beneficiarios se encuentra el teniente José Real, bombero voluntario con 55 años de servicio. Tras conocer que el desembolso había sido acreditado, acudió a un cajero del Banco Nacional y confirmó que el dinero aparecía reflejado en su cuenta. “Estoy muy satisfecho de este logro”, manifestó Real.

La administración dirigida por el coronel Víctor Raúl Álvarez realizó las gestiones para obtener los recursos destinados a cancelar los saldos pendientes.

Una comisión de seis miembros, designada por el director general, revisó y verificó la información de los beneficiarios y los montos adeudados. Posteriormente, se elaboraron las planillas de pago correspondientes a cada zona regional.

La institución no precisó cuántos bomberos recibirán estos desembolsos ni cuánto corresponde individualmente a cada beneficiario.