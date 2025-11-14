Brote de tosferina en la comarca Ngäbe: Piden a maestros, transportistas y funcionarios vacunarse

Al menos 20 personas han sido confirmadas con la enfermedad , y se ha registrado la muerte de una adolescente por esta causa.

Chiriquí, David/El Ministerio de Salud (Minsa) en la provincia de Chiriquí emitió un llamado urgente a docentes, transportistas, comerciantes, funcionarios del Ministerio de Seguridad y a todas las personas que viajan con frecuencia a comunidades de la comarca Ngäbe-Buglé, especialmente a Besikó, donde se ha detectado un brote de tosferina.

La alerta surge luego de que se reportara un incremento de casos en esta zona apartada del distrito de Besikó. Según las autoridades sanitarias, al menos 20 personas han sido confirmadas con la enfermedad, y se ha registrado la muerte de una adolescente por esta causa.

Autoridades refuerzan controles y piden vacunación inmediata

Ante la situación, el Minsa reiteró su llamado a vacunarse para evitar que la enfermedad se propague hacia otras áreas de la comarca o hacia la provincia de Chiriquí. Se han reforzado los controles sanitarios en la frontera entre Panamá y Costa Rica, así como jornadas de vacunación en las zonas donde se detectó el brote.

Maritza Montero, jefa regional de enfermería, advirtió sobre el riesgo de propagación debido al constante movimiento migratorio hacia y desde estas comunidades.

“Tenemos el riesgo de que como emigran en busca de trabajo, entonces ocurra un brote acá en la provincia”, explicó.

Por su parte, Maricela Arjona, del Programa Ampliado de Inmunización, recordó el peligro que representa la enfermedad especialmente para los más pequeños.

Esa falta de oxígeno es la que puede, además de lo que es la fiebre intensa y otros síntomas, es lo que puede agravar al niño. Los menores de cinco años, los menores de un año, dentro de ellos son los que son más afectados”, señaló.

Brote bajo vigilancia epidemiológica

El Minsa mantiene una alerta epidemiológica en la comarca y en los distritos colindantes, mientras se ejecutan medidas de inmunización, búsqueda de contactos, vigilancia comunitaria y control sanitario, con el objetivo de contener el brote y evitar su expansión hacia áreas agrícolas o poblaciones que migran hacia Costa Rica.

Las autoridades insistieron en que la vacunación es la principal herramienta para evitar complicaciones, especialmente entre quienes deben viajar por motivos laborales a las zonas afectadas.

Con información de Demetrio Ábrego.