Cae cuarto implicado en homicidio de comerciante en Herrera

El homicidio ha generado consternación en la comunidad india en Chitré, donde la víctima residía desde hacía más de 20 años junto a su familia.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un hombre de 37 años fue aprehendido como el cuarto presunto implicado en el homicidio de un ciudadano de origen indio, ocurrido el pasado 11 de marzo de 2026 en la provincia de Herrera, informó la Policía Nacional.

La detención se realizó mediante una diligencia de allanamiento en el sector de La Villa, en la provincia de Los Santos, en coordinación con la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de Herrera. El sospechoso figura como parte de una investigación por delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio.

Este caso guarda relación con el crimen perpetrado en una plaza comercial ubicada en la vía Circunvalación de Chitré, donde un comerciante indio de aproximadamente 37 años fue atacado a tiros mientras se encontraba en la entrada de su local. Según los primeros informes, la víctima recibió múltiples impactos de bala.

Las autoridades han desarrollado una serie de operativos en distintos puntos del país que han permitido la captura progresiva de los presuntos responsables. El 13 de marzo fue aprehendido un ciudadano extranjero vinculado al hecho, mientras que el 18 de marzo, mediante un allanamiento en Panamá Viejo, fue detenido otro sospechoso conocido con el alias de “Válvula”.

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Posteriormente, el 28 de marzo, las autoridades informaron sobre la captura de un tercer implicado, a quien el Ministerio Público le ordenó la detención provisional por los delitos de homicidio y asociación ilícita.

Con la reciente aprehensión en La Villa, suman ya cuatro las personas presuntamente vinculadas a este crimen, cuyas investigaciones continúan en desarrollo para esclarecer los móviles del hecho y determinar el grado de participación de cada uno.

El homicidio ha generado consternación en la comunidad india en Chitré, donde la víctima residía desde hacía más de 20 años junto a su familia, siendo reconocido como un comerciante establecido en la zona. Las autoridades reiteraron que seguirán con las diligencias para llevar a todos los responsables ante la justicia.