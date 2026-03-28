Detención provisional: Suman tres los implicados en homicidio de comerciante indio en Chitré
Chitré, Herrera/Las autoridades capturaron este sábado a un tercer sospechoso vinculado al homicidio de un comerciante indio en Chitré, provincia de Herrera.
El Ministerio Público anunció que “se ordena detención provisional por homicidio y asociación ilícita de una tercera persona señalada en el homicidio de un comerciante en Chitré, provincia de Herrera”.
Con esta acción, ya son tres los implicados en el crimen ocurrido el pasado 11 de marzo en una plaza comercial ubicada en la vía Circunvalación de Chitré, donde un ciudadano de origen indio, de aproximadamente 37 años, fue atacado a tiros. Según los primeros informes, la víctima recibió múltiples impactos de bala en la entrada de su local comercial.
Las investigaciones han permitido identificar y capturar a varios sospechosos en distintos puntos del país. El 13 de marzo fue aprehendido un ciudadano de nacionalidad extranjera, mientras que el 18 de marzo, mediante un allanamiento en Panamá Viejo, fue capturado otro hombre conocido con el alias de “Válvula”, presuntamente implicado en el hecho.
La reciente detención fortalece las diligencias que adelanta la Sección de Homicidio y Femicidio del Ministerio Público en Herrera, que continúa recopilando pruebas para esclarecer el crimen y determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.
El homicidio ha causado consternación en la comunidad india en Chitré, donde la víctima residía desde hace más de dos décadas junto a su familia.