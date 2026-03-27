Caja de Ahorros gana Premio Plata de Fintech Americas por su apuesta digital

La Caja de Ahorros fue reconocida con el Premio Plata otorgado por Fintech Americas, destacando su nueva Plataforma de Productos Digitales, una solución web, escalable y completamente digital diseñada para adaptarse a las necesidades de sus clientes.

El reconocimiento fue recibido en la ciudad de Miami por el gerente general, Andrés Farrugia, junto al gerente directivo de Innovación y Transformación, Aldo Ríos. La entidad fue seleccionada entre más de 150 instituciones financieras de América Latina y figura entre las 10 panameñas destacadas, bajo la auditoría de la firma Deloitte.

“Este reconocimiento refleja una visión clara de hacia dónde queremos llevar a Caja de Ahorros: una institución que evoluciona constantemente al ritmo de sus clientes. La innovación, más que una herramienta tecnológica, es una forma de liderazgo que nos permite anticiparnos al futuro, simplificar la vida de las personas y fortalecer la confianza en el sistema financiero. Seguiremos impulsando soluciones digitales seguras, ágiles y centradas en el usuario, que transformen la manera en que nuestros clientes se relacionan con sus finanzas”, indicó Farrugia.

La Plataforma de Productos Digitales permite integrar de forma progresiva diversos servicios financieros con procesos completamente digitales. Actualmente, facilita la apertura de cuentas de manera remota y segura, reduciendo tiempos de atención y eliminando la necesidad de trámites presenciales.

En fases posteriores, se prevé incorporar solicitudes de préstamos con mayor agilidad, así como la contratación digital de seguros y otros productos financieros. Todo esto funcionará bajo un esquema de acceso con seguridad biométrica, orientado a garantizar la confiabilidad y mejorar la experiencia del usuario.

Con este reconocimiento, la Caja de Ahorros reafirma su compromiso con la innovación tecnológica y la transformación digital, apostando por una banca más accesible, ágil y centrada en el cliente.