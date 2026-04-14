Caja de Ahorros inaugura centro de innovación para acelerar su transformación tecnológica

La iniciativa forma parte de la estrategia institucional para modernizar procesos, impulsar la innovación y mejorar la experiencia de los clientes.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Caja de Ahorros dio un paso clave en su proceso de modernización al inaugurar su nuevo Centro de Innovación y Operaciones, un espacio estratégico orientado a fortalecer su estructura operativa e impulsar la transformación tecnológica de la institución.

Ubicado en Panama Business Tower, este centro reúne a los equipos de Operaciones e Innovación en un entorno diseñado para fomentar la colaboración, la eficiencia y el desarrollo de soluciones enfocadas en responder con mayor agilidad a las necesidades de los clientes y del sistema financiero.

Un impulso a la banca del futuro

En las nuevas instalaciones trabajarán más de 140 colaboradores que integran equipos multidisciplinarios, enfocados en optimizar procesos, fortalecer la operación del banco y desarrollar iniciativas innovadoras que acompañen la evolución de los servicios financieros.

El gerente general, Andrés Farrugia, destacó que este proyecto marca un hito en la modernización institucional.

“Hoy damos un paso trascendental en nuestro camino hacia la innovación y la transformación tecnológica, pero también en nuestro compromiso de ofrecer a nuestra gente espacios adecuados para trabajar mejor y seguir construyendo el futuro del banco”, expresó.

Innovación centrada en el cliente

Desde este centro también se impulsarán proyectos orientados a mejorar la experiencia del usuario, incluyendo el desarrollo de una nueva plataforma de banca en línea, como parte de la estrategia digital de la entidad.

Estas acciones forman parte de una hoja de ruta enfocada en consolidar una banca más ágil, segura y alineada con las nuevas dinámicas del entorno financiero.

Por su parte, Itzel Lasso subrayó el papel clave del área operativa:

“Operaciones es el punto donde la estrategia se convierte en resultados. Este nuevo centro nos permitirá trabajar con mayor eficiencia, fortalecer la colaboración entre equipos y seguir impulsando soluciones que generen valor para nuestros clientes”.

Espacios modernos para una banca moderna

El Centro de Innovación y Operaciones fue concebido bajo un modelo de espacios abiertos y coworking, que promueve la interacción entre equipos, el uso eficiente de los recursos y la optimización energética, alineándose con las tendencias actuales de diseño corporativo.

Compromiso con la modernización

Con esta inauguración, la Caja de Ahorros refuerza su posicionamiento como una institución financiera comprometida con la innovación, la inclusión y el desarrollo de una banca más cercana, eficiente y adaptada a las demandas del entorno digital.