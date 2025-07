Caja de Ahorros suspende licitación pública tras cuestionamientos

La Caja de Ahorros anunció este jueves la suspensión del acto público 2025-3-60-0-08-LV-024576, en medio de cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés en uno de sus procesos de licitación. La decisión fue dada a conocer a través de un comunicado oficial, en el que la entidad bancaria del Estado reafirma su "compromiso con la transparencia y la correcta gestión de los recursos públicos".

La licitación, cuyo objetivo no ha sido detallado públicamente, será sometida a una revisión integral “para garantizar la transparencia”, según indica la nota difundida por la institución. Este anuncio se produce el mismo día en que el presidente José Raúl Mulino, durante una conferencia de prensa, fue consultado sobre posibles irregularidades en el proceso.

El mandatario señaló que, si existiese algún conflicto de interés, las personas implicadas deberían separarse del proceso y subrayó que “no puede haber falta de transparencia” en el manejo de fondos públicos. Aunque admitió no conocer todos los detalles de esta licitación en particular, insistió en que su administración no permitirá la repetición de prácticas irregulares del pasado.

“Vamos a ser inflexibles contra quienes violen las normas ambientales o los procedimientos administrativos. Si hay dudas, se suspende y se investiga”, indicó Mulino al ser abordado por la prensa.

En el comunicado, la Caja de Ahorros enfatizó que sus procedimientos se realizan conforme a la normativa vigente y bajo estrictos protocolos internos que garantizan la integridad, equidad y libre competencia. También destacó que las evaluaciones técnicas y administrativas son llevadas a cabo por profesionales independientes, bajo la supervisión de los órganos competentes.

La entidad agregó que “escucha y evalúa cada sugerencia, crítica u opinión” como parte de su esfuerzo por fortalecer la institucionalidad y promover el uso responsable de los recursos del Estado.

Esta es la primera licitación suspendida públicamente desde el inicio del nuevo gobierno, en medio de un contexto de escrutinio público hacia los procesos de contratación estatal. Por ahora, no se ha anunciado una nueva fecha ni detalles sobre una posible reactivación del acto público.