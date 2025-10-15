Este es el calendario oficial de Ferias Nacionales 2026

El calendario ferial 2026 se perfila como uno de los más diversos de los últimos años, con eventos distribuidos a lo largo y ancho del país.

Panamá/El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), a través de la Dirección Nacional de Ferias, presentó oficialmente el Calendario de Ferias Nacionales 2026.

El calendario ferial 2026 se perfila como uno de los más diversos de los últimos años, con eventos distribuidos a lo largo y ancho del país. La primera cita del año será la tradicional Feria Internacional de las Flores y del Café, que se celebrará en Boquete, Chiriquí, del 7 al 18 de enero, consolidándose como uno de los eventos agrícolas, culturales y turísticos más importantes de la región.

Ferias de enero

Feria Internacional de las Flores y del Café – Boquete, Chiriquí: 7 al 18 de enero

Feria Turística de Playa Pixvae – Coliba, Veraguas: 15 al 17 de enero

Feria de San Sebastián de Ocú – Herrera: 21 al 25 de enero

Feria de La Chorrera – Panamá Oeste: 21 de enero al 1 de febrero

Feria de la Sandía – Calobre, Veraguas: 23 al 25 de enero

Feria de la Naranja – Churuquita Grande, Coclé: 28 de enero al 1 de febrero

Feria de Santa Fe – Veraguas: 29 de enero al 2 de febrero

Ferias de febrero

Feria de Chitra – Calobre, Veraguas: 12 al 15 de febrero

Feria del Búfalo – Coclesito, Colón: 19 al 22 de febrero

Feria de El Copé – La Pintada, Coclé: 26 de febrero al 2 de marzo

Feria de San Martín – Panamá Este: 26 de febrero al 1 de marzo

Ferias de marzo

Feria de El Copé – La Pintada, provincia de Coclé: 26 de febrero al 2 de marzo. Considerada una de las vitrinas agropecuarias más importantes de la región central, esta feria promueve la producción local, la innovación en el sector agropecuario y el intercambio de conocimientos entre productores.

Feria de San Martín – Panamá Este: 26 de febrero al 1 de marzo. Con un enfoque en el desarrollo rural y el fortalecimiento de la identidad cultural, esta feria es un punto de encuentro entre comunidades rurales, emprendedores y autoridades.

Ferias de abril

Feria Internacional de Azuero – Los Santos: 10 al 20 de abril (fecha estimada según el calendario oficial). Este evento, considerado el más grande del país, reúne cada año a miles de visitantes nacionales y extranjeros con exposiciones ganaderas, muestras artesanales, competencias ecuestres y espectáculos folclóricos que celebran las raíces panameñas.

Feria de David – Chiriquí: 24 de abril al 4 de mayo (fecha estimada). Reconocida por su impacto económico en el occidente del país, esta feria se ha consolidado como una de las más importantes para el sector agropecuario y comercial, además de ser un espacio clave para la promoción de productos nacionales, innovación agrícola y turismo regional.

Ferias de mayo

Feria Internacional de David – Chiriquí: 24 de abril al 4 de mayo. Considerada una de las más importantes del calendario ferial, esta exposición reúne lo mejor de la producción agropecuaria nacional con exhibiciones ganaderas, eventos comerciales, concursos artesanales y espectáculos folclóricos. Además, se convierte en un punto clave para el intercambio de conocimientos, innovación agrícola y negocios rurales.

Feria de San Isidro Labrador – Bugaba, Chiriquí: mediados de mayo (fecha estimada). Esta tradicional feria patronal, dedicada al santo patrón de los agricultores, celebra el trabajo en el campo con desfiles, misas, competencias agropecuarias, exposiciones agrícolas y actividades culturales que fortalecen la identidad campesina.

Feria Agroindustrial de Los Santos – La Villa de Los Santos: finales de mayo (fecha estimada). Este evento impulsa la producción agroindustrial y artesanal del país, con exhibiciones tecnológicas, espacios de negocios y jornadas educativas dirigidas a productores y emprendedores. Además, promueve el turismo interno al destacar la gastronomía típica, la música tradicional y las raíces culturales de la región.

Ferias de julio

Feria de la Candelaria – Bugaba, Chiriquí (fechas aproximadas: primera quincena de julio): Con exposiciones ganaderas, ruedas de negocios, competencias agropecuarias y actividades culturales, esta feria es uno de los principales puntos de encuentro del sector productivo en el occidente del país.

Feria Agropecuaria de Veraguas – Santiago (segunda quincena de julio): Destinada a fortalecer la producción agrícola, pecuaria y agroindustrial, incluye charlas técnicas, exhibiciones de maquinaria, venta directa y actividades familiares.

Ferias de agosto

Feria del Ganado y la Agricultura – Tonosí, Los Santos (primera quincena de agosto): Conocida por su muestra de razas bovinas y ovinas, esta feria impulsa la comercialización de productos agrícolas y pecuarios en el mercado nacional.

Feria Artesanal y del Café – Renacimiento, Chiriquí (segunda quincena de agosto): Un evento ideal para resaltar la calidad del café panameño, promover el emprendimiento rural y exponer productos derivados de la agroindustria local.

Ferias de septiembre

Feria de la Independencia de La Villa – Los Santos (inicios de septiembre): Con exhibiciones históricas, concursos culturales y gastronomía típica, esta feria celebra las raíces patrias y atrae a visitantes de todo el país.

Feria Agroindustrial de Coclé – Penonomé (finales de septiembre): Con énfasis en innovación agrícola, tecnología aplicada al campo y cadenas de valor, este evento promueve el intercambio de conocimientos y oportunidades de negocio para pequeños y medianos productores.

Ferias de octubre

Feria Agroindustrial de Darién – La Palma (primera quincena de octubre): Este evento promueve el desarrollo del sector agropecuario en la región oriental, fortaleciendo la comercialización de productos locales y fomentando nuevas alianzas comerciales.

Feria del Maíz y la Tradición Campesina – Capira, Panamá Oeste (segunda quincena de octubre): Celebración dedicada a los productos del campo, con concursos tradicionales, festivales gastronómicos y actividades familiares que fortalecen la identidad cultural panameña.

Ferias de noviembre

Feria de la Cultura y el Folclore Nacional – Las Tablas, Los Santos (primera semana de noviembre): Una vitrina para la artesanía, el folclore, la música típica y la gastronomía panameña.

Feria Nacional del Agro y la Ganadería – Chiriquí (finales de noviembre): Considerada una de las ferias más grandes del año, reúne a productores, empresas agroindustriales y compradores en un espacio para la innovación, el intercambio comercial y el fortalecimiento del sector primario.

El calendario —disponible a través del MIDA— busca convertirse en una herramienta de planificación tanto para los organizadores como para los visitantes, fortaleciendo la participación ciudadana, el intercambio comercial y la proyección de cada feria como motor del desarrollo local.