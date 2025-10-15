Panamá se blinda ante desastres: fondo especial cubrirá emergencias sin tocar el presupuesto

Según el viceministro, el fondo permite acceder a recursos inmediatos sin afectar el presupuesto estatal , lo que garantiza una respuesta oportuna ante emergencias.

Panamá/Huracanes, inundaciones o pandemias no tendrán que vaciar las arcas del Estado. Panamá cuenta con un fondo especial para atender desastres naturales que, según el Gobierno, permitirá actuar con rapidez sin comprometer el presupuesto nacional.

“Tenemos tres facilidades externas… para hacer frente a eventos por exceso de lluvias, terremotos, inclusive hasta pandemias”, explicó el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, al detallar en Noticias AM el sistema financiero que combina créditos contingentes, seguros y líneas de financiamiento inmediato.

Destacó que Panamá cuenta con un “marco estratégico de riesgo de desastres” desarrollado desde hace más de una década y que lo convierte en “pionero en la región”.

Según el viceministro, el fondo permite acceder a recursos inmediatos sin afectar el presupuesto estatal, lo que garantiza una respuesta oportuna ante emergencias.

Lo que nosotros tenemos es un marco financiero también para atender eso… que es tener estos préstamos contingentes, estos seguros paramétricos, cosa de que se puedan activar en el evento que se necesite y no comprometer entonces los recursos presupuestarios”.

Entre los mecanismos disponibles destacan:

Un préstamo contingente con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por hasta $400 millones , de los cuales $300 millones están destinados a eventos como terremotos e inundaciones y US$100 millones a pandemias u otras emergencias nacionales .

por hasta , de los cuales están destinados a eventos como y a . Una línea de crédito CAT DDO del Banco Mundial , con $32 millones disponibles de una facilidad total de $100 millones , que se activa según parámetros predefinidos en casos de desastre.

, con de una facilidad total de , que se activa según parámetros predefinidos en casos de desastre. Un seguro paramétrico que cubre $48 millones en casos de exceso de lluvias y terremotos y $41 millones adicionales para otros eventos.

Fernández resaltó que este modelo financiero busca cambiar la lógica tradicional de la respuesta a desastres.

La razón del foro, en donde no todo debería ser comprometido por parte del presupuesto nacional del Estado. Lo que nosotros tenemos es un marco financiero… para que estos instrumentos se activen cuando sea necesario”.

El viceministro adelantó que Panamá compartirá esta experiencia en el Foro Internacional de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, que se celebrará del 22 al 24 de octubre, con expertos de España, México, Chile, Perú y toda Centroamérica, quienes analizarán estrategias regionales para enfrentar emergencias naturales y climáticas.

Reajustes del presupuesto 2026: educación, salud y agro como prioridad

Durante la entrevista, Fernández también destacó que el presupuesto 2025 fue ajustado bajo un enfoque participativo:

“Este ha sido un ejercicio muy democrático sobre el reajuste del presupuesto después de haberse presentado la primera versión.”

El Gobierno ha destinado US$104 millones adicionales al sector educativo, “cumpliendo dentro de la norma del 7%” y enfocando el gasto en “infraestructura, colegios y mejorar la infraestructura de educación del país”.

En salud pública, se asignaron US$391 millones para medicamentos en la Caja del Seguro Social y más de US$50 millones al Ministerio de Salud, incluyendo US$10 millones para el Ecológico y US$7.5 millones para el Centro de Trazabilidad Sanguínea.

Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario recibirá US$30 millones para fortalecer a los productores nacionales. “Primero, en la parte de educación, y segundo, la parte de salud pública”, dijo Fernández.