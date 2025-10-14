Comisión de Comercio: El ministro de Julio Moltó responde cuestionario sobre la mina de cobre en Donoso

El cuestionario pide al ministro Moltó detallar las acciones emprendidas por el Estado contra la empresa, incluidas llamadas de atención, sanciones adicionales y posibles medidas en caso de incumplimiento.

Ciudad de Panamá/El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, compareció a la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional este martes 14 de octubre para responder un cuestionario de 17 preguntas relacionadas con la operación minera en Donoso, los procesos de arbitraje con la empresa First Quantum y otros asuntos de interés público.

En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia paralizó el proyecto minero de Donoso al declarar inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Frente a este escenario, el presidente José Raúl Mulino sostiene que la mina es panameña y debe gestionarse bajo un esquema estatal.

Entre las interrogantes que deberá responder destacan los fundamentos jurídicos que sustentaron la autorización otorgada el 13 de marzo de 2025 para la “salida del material molido existente, el encendido de la planta termoeléctrica y la exportación e importaciones de carbón” para mantener la operación de la mina, pese a la inconstitucionalidad declarada en dos ocasiones por la Corte Suprema de Justicia.

En desarrollo.

Nota relacionada: Comisión de Comercio cita al ministro Julio Moltó por cuestionario sobre la mina