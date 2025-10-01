Comisión de Comercio cita al ministro Julio Moltó por cuestionario sobre la mina

El cuestionario pide al ministro detallar las acciones emprendidas por el Estado contra la empresa, incluidas llamadas de atención, sanciones adicionales y posibles medidas en caso de incumplimiento.

Panamá/La Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional aprobó la comparecencia del ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, para que responda un extenso cuestionario de 17 preguntas relacionadas con la operación minera en Donoso, los procesos de arbitraje con la empresa First Quantum y otros asuntos de interés público.

El titular confirmó que atenderá la citación y aseguró que dará respuesta al cuestionario aprobado por los diputados de la comisión. En noviembre de 2023, la Corte Suprema de Justicia paralizó el proyecto minero de Donoso al declarar inconstitucional el contrato entre el Estado y Minera Panamá. Frente a este escenario, el presidente José Raúl Mulino sostiene que la mina es panameña y debe gestionarse bajo un esquema estatal.

Con los arbitrajes suspendidos, el Gobierno dio luz verde a un plan de gestión y mantenimiento seguro, que incluye la autorización para exportar el concentrado de cobre almacenado. En paralelo, se anunció el inicio de una auditoría ambiental y operativa conducida por SGS, por un monto de $539,791, con un plazo de seis meses de ejecución más dos meses para su cierre administrativo.

Entre las interrogantes que deberá responder destacan los fundamentos jurídicos que sustentaron la autorización otorgada el 13 de marzo de 2025 para la “salida del material molido existente, el encendido de la planta termoeléctrica y la exportación e importaciones de carbón” para mantener la operación de la mina, pese a la inconstitucionalidad declarada en dos ocasiones por la Corte Suprema de Justicia.

También se solicita explicación sobre el “Programa de Visitantes y Participación Ciudadana” de la empresa, que permite el ingreso de personas externas a las instalaciones mineras, incluyendo quién autorizó esa actividad y bajo qué marco legal.

El cuestionario pide al ministro detallar las acciones emprendidas por el Estado contra la empresa, incluidas llamadas de atención, sanciones adicionales y posibles medidas en caso de incumplimiento.

Además, se requiere información sobre la auditoría realizada en enero de 2025 respecto al contenido de concentrado de cobre y otros minerales almacenados en la mina de Donoso: cuánto material existe, si se contempla su exportación y a quién corresponderían las ganancias de esa venta.

Otro de los temas polémicos es si el Ministerio contempla la nacionalización de la operación minera, pese a que la Ley 407 de 2023 prohíbe nuevas concesiones, y en caso afirmativo, cuáles serían los costos para el Estado y si se prevé tercerizar la administración bajo esquemas de empresas mixtas.

El ministro también deberá responder sobre la financiación de actividades comerciales, recreativas y de propaganda a favor de la minería, como el patrocinio de eventos o el pago a creadores de contenido.

Los diputados solicitaron información detallada sobre las reuniones del gobierno con First Quantum, el número de arbitrajes presentados y suspendidos, el monto total en disputa, así como los nombres de los representantes legales de Panamá, las firmas de abogados contratadas y cuánto se ha pagado hasta la fecha por esos servicios.

El cuestionario también incluye preguntas sobre el trabajo conjunto del Ministerio de Comercio e Industrias con el Ministerio de Ambiente para asegurar el cumplimiento de los más de 300 compromisos del Estudio de Impacto Ambiental, cuya auditoría está a cargo de la empresa SGS Panamá Control Services.