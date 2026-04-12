Cámara de Comercio apunta a enfrentar los desafíos de Panamá con 'atención inmediata' y 'decisiones responsables'

El gremio empresarial enfatizó que el desarrollo debe entenderse como un crecimiento ético y sostenible.

Ciudad de Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) delineó los principales desafíos que enfrenta el país y una hoja de ruta centrada en el crecimiento responsable, la transparencia y la generación de oportunidades.

En su primer mensaje institucional tras la renovación de la Junta Directiva, el nuevo presidente del gremio, Aurelio Barría Pino, subrayó que la entidad asumirá un rol activo para atender temas críticos que requieren atención inmediata y decisiones coordinadas entre el sector privado y el Estado.

En su artículo editorial, La Cámara Opina, el gremio empresarial afirma que Panamá está viviendo cambios importantes, con avances en la disciplina fiscal y el fortalecimiento de las instituciones. Sin embargo, hay desafíos estructurales que no se pueden dejar para después.

Entre las prioridades señaladas se encuentran la reapertura de la actividad minera bajo un marco legal que equilibre los beneficios sociales, ambientales y económicos; la garantía del acceso al agua; el mejoramiento de la calidad educativa; la dinamización de la economía para generar empleo formal; y el impulso estratégico al turismo.

A estos se suma la lucha frontal contra la corrupción, identificada como un obstáculo transversal que debilita cualquier esfuerzo de desarrollo si no se aborda con determinación y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.

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Para enfrentar estos retos, la Cámara de Comercio anunció que enfocará su gestión en cuatro ejes concretos de acción. En primer lugar, impulsará la implementación efectiva de la Ley de Pasantías para abrir oportunidades reales a los jóvenes panameños. En segundo lugar, fortalecerá el ecosistema emprendedor, reconocido como la columna vertebral de la economía nacional.

Asimismo, promoverá la atracción de inversiones extranjeras y la consolidación de conexiones comerciales internacionales, mientras trabaja en elevar el valor y los servicios ofrecidos a sus miembros, reafirmando el compromiso de escuchar activamente sus inquietudes y acompañarlos en el desarrollo de sus objetivos.

El gremio empresarial enfatizó que el desarrollo debe entenderse como un crecimiento ético y sostenible, donde la empresa privada cumple con la ley, genera empleos dignos y contribuye activamente al bienestar colectivo.

La Cámara reiteró su disposición para trabajar de manera articulada con los tres órganos del Estado y con todos los sectores de la sociedad, recordando que su historia de 111 años se ha caracterizado por anteponer el interés nacional a cualquier posición particular.