Cámara de Comercio pide a la Asamblea evaluar nominados a magistrados con responsabilidad y sin revanchas políticas

Ciudad de Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) pide responsabilidad y seriedad en el proceso de designación de magistrados. El pronunciamiento de la Cámara se dio tras el anuncio, la semana pasada, del presidente de la República sobre los nombres de los aspirantes a ocupar cargos de magistrados en la Corte Suprema de Justicia.

En ese sentido, el presidente de la Cámara, Juan Arias, indicó que este proceso debe alejarse de cualquier “espectáculo político” y enfocarse en la responsabilidad institucional que demanda el país. “Lejos de convertirse en espectáculo, debe ser tratado con la seriedad que exige el futuro de Panamá”, recalcó.

La semana pasada, el presidente José Raúl Mulino designó a los abogados Gisela Arguto y a Carlos Villalobos Jaén, para que reemplacen a los magistrados Cecilio Cedalise y Ángela Russo , a quienes se les vence su periodo el próximo mes de diciembre.

La Cciap aseguró que no respalda ni rechaza candidatos específicos, ya que la discusión no debe centrarse en los nombres, sino en los principios.

El perfil que Panamá necesita en sus más altos jueces no admite dudas. Se requiere valentía para enfrentar casos de alto perfil sin favoritismos; integridad para resistir presiones políticas, económicas o sociales; y verticalidad para aplicar la ley sin distinción de personas”, señaló.

Arias, recordó que la confianza ciudadana en el sistema judicial se fortalece cuando las decisiones se toman con independencia y coraje. “La ciudadanía confía cuando ve decisiones valientes, tomadas sin ceder a presiones externas ni intereses particulares”, apuntó el gremio.

El pronunciamiento de la Cámara, a través de un comunicado, también advierte que la responsabilidad no recae únicamente en los futuros magistrados, sino también en la Asamblea Nacional.

La Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales tiene una tarea ineludible: evaluar a los nominados de acuerdo con lo que manda la Constitución y no según pasiones, intereses o revanchas políticas”, enfatizó el presidente de la Cámara.

De acuerdo con Arias, la justicia es la base de toda democracia y del desarrollo económico del país. “Sin jueces probos no hay seguridad jurídica, sin seguridad jurídica no hay inversión, y sin inversión no hay empleo ni desarrollo”, advirtió.