Cámara de Comercio destaca impacto del Foro Económico Internacional y señala a Panamá como punto de encuentro regional

En su columna dominical, la organización señaló que el evento reunió a siete presidentes y jefes de Estado, además de exmandatarios de la región como Juan Manuel Santos, Iván Duque, Laura Chinchilla y Eduardo Frei. También participaron ministros, alcaldes, empresarios y representantes de organismos multilaterales de más de 25 países.

Vistas de la Ciudad de Panamá.
El gremio indicó que la designación de Panamá por parte de CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— se sustenta en infraestructura, conectividad, experiencia en organización de eventos internacionales y capacidad operativa, factores que, según expuso, no responden a hechos aislados, sino a desempeño sostenido. / Pixabay / Luis Quintero

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) señaló este 1 de febrero que la realización del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 confirma la capacidad del país para organizar encuentros de alto nivel y servir como plataforma de integración regional. El gremio sostuvo que la elección de Panamá como sede responde a resultados, capacidad logística y confianza internacional demostrada.

De acuerdo con la Cciap, el impacto del foro trascendió el plano diplomático y generó movimiento económico directo. Cerca de 9,000 visitantes activaron sectores como hoteles, restaurantes, transporte y servicios, lo que se tradujo en dinamismo comercial durante los días de la actividad.

El gremio indicó que la designación de Panamá por parte de CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— se sustenta en infraestructura, conectividad, experiencia en organización de eventos internacionales y capacidad operativa, factores que, según expuso, no responden a hechos aislados, sino a desempeño sostenido.

Entre los ejes abordados durante el foro destacó el llamado a una mayor coordinación entre países de la región para enfrentar escenarios globales complejos, así como la necesidad de alinear prioridades y fortalecer la voz regional en espacios multilaterales.

Según lo expuesto, diversos participantes identificaron a Panamá como punto estratégico para la cooperación internacional, por su posición geográfica y su rol de facilitador de intercambios comerciales y logísticos.

En el marco del evento, la Cciap informó que sostuvo una reunión con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, junto a seis ministros de Estado. El encuentro concluyó con la firma de un Acuerdo de Cooperación entre la Cciap y la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile, orientado a facilitar vínculos empresariales e impulsar oportunidades de inversión.

El gremio agregó que más de 15 delegaciones internacionales fueron atendidas durante la cita, incluyendo representantes gubernamentales y líderes de cámaras empresariales. Asimismo, reportó la participación de delegaciones de África, Asia, Europa y Medio Oriente, además de organismos como Naciones Unidas, OEA, OCDE y CEPAL, junto a más de 30 empresas multinacionales.

La Cciap concluyó que el foro refuerza la posición de Panamá como sede de encuentros internacionales y como plataforma para generar alianzas económicas, con el reto de transformar los contactos y acuerdos en inversión y desarrollo.

Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026
