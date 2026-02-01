Cámara de Comercio destaca impacto del Foro Económico Internacional y señala a Panamá como punto de encuentro regional

En su columna dominical, la organización señaló que el evento reunió a siete presidentes y jefes de Estado, además de exmandatarios de la región como Juan Manuel Santos, Iván Duque, Laura Chinchilla y Eduardo Frei. También participaron ministros, alcaldes, empresarios y representantes de organismos multilaterales de más de 25 países.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (Cciap) señaló este 1 de febrero que la realización del Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2026 confirma la capacidad del país para organizar encuentros de alto nivel y servir como plataforma de integración regional. El gremio sostuvo que la elección de Panamá como sede responde a resultados, capacidad logística y confianza internacional demostrada.

En su columna dominical, la organización señaló que el evento reunió a siete presidentes y jefes de Estado, además de exmandatarios de la región como Juan Manuel Santos, Iván Duque, Laura Chinchilla y Eduardo Frei. También participaron ministros, alcaldes, empresarios y representantes de organismos multilaterales de más de 25 países.

De acuerdo con la Cciap, el impacto del foro trascendió el plano diplomático y generó movimiento económico directo. Cerca de 9,000 visitantes activaron sectores como hoteles, restaurantes, transporte y servicios, lo que se tradujo en dinamismo comercial durante los días de la actividad.

El gremio indicó que la designación de Panamá por parte de CAF —Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe— se sustenta en infraestructura, conectividad, experiencia en organización de eventos internacionales y capacidad operativa, factores que, según expuso, no responden a hechos aislados, sino a desempeño sostenido.

Entre los ejes abordados durante el foro destacó el llamado a una mayor coordinación entre países de la región para enfrentar escenarios globales complejos, así como la necesidad de alinear prioridades y fortalecer la voz regional en espacios multilaterales.

Según lo expuesto, diversos participantes identificaron a Panamá como punto estratégico para la cooperación internacional, por su posición geográfica y su rol de facilitador de intercambios comerciales y logísticos.

En el marco del evento, la Cciap informó que sostuvo una reunión con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, junto a seis ministros de Estado. El encuentro concluyó con la firma de un Acuerdo de Cooperación entre la Cciap y la Confederación de la Producción y del Comercio de Chile, orientado a facilitar vínculos empresariales e impulsar oportunidades de inversión.

El gremio agregó que más de 15 delegaciones internacionales fueron atendidas durante la cita, incluyendo representantes gubernamentales y líderes de cámaras empresariales. Asimismo, reportó la participación de delegaciones de África, Asia, Europa y Medio Oriente, además de organismos como Naciones Unidas, OEA, OCDE y CEPAL, junto a más de 30 empresas multinacionales.

La Cciap concluyó que el foro refuerza la posición de Panamá como sede de encuentros internacionales y como plataforma para generar alianzas económicas, con el reto de transformar los contactos y acuerdos en inversión y desarrollo.