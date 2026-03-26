Cambios en el Ministerio de Economía y Finanzas tras renuncia en Bienes Patrimoniales

Panamá/Una salida inesperada en Bienes Patrimoniales activó movimientos dentro del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), que reorganizó su equipo con designaciones interinas para mantener el control de los bienes del Estado.

Este jueves se conoció de la renuncia inmediata de Reggie Moreno, quien dejó el cargo por razones personales, de acuerdo con fuentes oficiales de la entidad.

Ante esta salida, se designó como encargado al subdirector Antonio Richa, mientras que Katia Pimento asumirá la subdirección en calidad de encargada durante el periodo de interinato.

La decisión fue comunicada mediante una circular interna en la que se instruye a directores, jefes provinciales y administradores a respaldar la gestión del nuevo equipo. En el documento se solicita el “apoyo y cooperación para el buen desempeño de sus funciones”, con el objetivo de garantizar la continuidad en la administración de los activos públicos.

La Dirección de Bienes Patrimoniales del Estado desempeña un rol estratégico dentro del MEF, al encargarse de la administración, custodia y control de los bienes que conforman el patrimonio estatal.