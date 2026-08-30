Caminata en el Parque Omar recauda fondos para damnificados por terremotos en Colombia y Venezuela

Los asistentes también resaltaron que este tipo de actividades permiten fortalecer los lazos entre las comunidades y demostrar que la solidaridad puede trascender fronteras.

Pasos, caminata y mucha energía marcaron una jornada de solidaridad en el Parque Omar, donde personas de distintas nacionalidades se unieron por una causa común: apoyar a los damnificados por los terremotos registrados en Colombia y Venezuela.

"Es una actividad para crear conciencia y también para recuperar fondos en conjunto entre los panameños, colombianos, venezolanos y personas de otros países que quieran contribuir con los damnificados de los terremotos", dijo Jaime Holguin, representante de CAF en Panamá.

Familias, jóvenes y adultos recorrieron 3.5 kilómetros, combinando la actividad física con la solidaridad y el llamado a generar conciencia sobre las necesidades de quienes atraviesan momentos difíciles.

La jornada reunió a panameños, colombianos, venezolanos y personas de otras nacionalidades, quienes destacaron la importancia de participar en iniciativas que permitan brindar apoyo a las comunidades afectadas.

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“Tenemos que tener más empatía sobre todo lo que está pasando, no solamente en Venezuela ni en Colombia. Hay muchos países que están sufriendo terremotos, inundaciones. Tenemos que también poner esa mano amiga”, expresó uno de los participantes.

Los asistentes también resaltaron que este tipo de actividades permiten fortalecer los lazos entre las comunidades y demostrar que la solidaridad puede trascender fronteras.

La iniciativa, organizada por CAF, tuvo como objetivo recaudar fondos para apoyar a los damnificados por los terremotos en Colombia y Venezuela.

Información de Heidi Lian Morán