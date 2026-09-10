Campus central del Inadeh avanza en su construcción y proyecta nuevos talleres especializados

Los nuevos talleres estarán destinados a áreas como refrigeración, soldadura, ebanistería y electricidad . Además, el campus contará con un almacén central encargado de distribuir insumos y equipos a los otros 26 centros del Inadeh en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/La construcción del campus central del Instituto Nacional de Formación Profesional para el Desarrollo Humano (Inadeh) avanza en diferentes frentes, con los talleres especializados en un 90% de ejecución y los edificios 1 y 2 con un avance aproximado del 55%.

Durante un recorrido por la sede central, la directora general del Inadeh, Yajaira Pitti Atencio, explicó que los talleres especializados se encuentran en su etapa final y que el porcentaje restante corresponde principalmente al equipamiento.

“Sí, mira, muy contentos porque esta área, los talleres especializados, ya está en la fase final, noventa por ciento de avance, ya además está el otro diez por ciento, que es equipamiento que ya prontamente lo vamos a tener listo”, indicó.

Los nuevos talleres estarán destinados a áreas como refrigeración, soldadura, ebanistería y electricidad. Además, el campus contará con un almacén central encargado de distribuir insumos y equipos a los otros 26 centros del Inadeh en el país.

Puedes leer: Costura, belleza y panadería: privadas de libertad se preparan para emprender

En cuanto a los edificios 1 y 2, Pitti señaló que presentan un avance cercano al 55% y adelantó que durante octubre comenzaría la etapa de acabados, lo que podría acelerar la ejecución de los trabajos.

“Es más o menos lo que nos ha manifestado el contratista, nos ha dicho que ya para el mes de octubre ya empiezan con lo que es acabado”, explicó.

La directora destacó que estos edificios permitirán trasladar a los aprendices que actualmente reciben capacitación en las instalaciones de Galerías Panamericanas, donde el Inadeh mantiene espacios alquilados.

Según Pitti, el traslado al nuevo campus permitirá al Estado dejar de asumir ese gasto de alquiler.

“Primero, ya a partir del otro año, cuando usemos este edificio, ya no vamos a alquilar. Eso es un ahorro para el Estado”, afirmó.

Además del ahorro, la funcionaria resaltó que las nuevas instalaciones permitirán ampliar y modernizar la oferta de formación técnica, con espacios destinados a áreas vinculadas con las nuevas tecnologías.

Entre los proyectos se contempla la creación de laboratorios relacionados con la industria 4.0, inteligencia artificial y tecnología, así como capacitación en mecánica híbrida y mecánica para vehículos eléctricos.

“Y lo segundo es que van a ser talleres o espacios mucho más modernos, más vanguardistas, donde vamos a tener laboratorios de la industria 4.0, inteligencia artificial, tecnología. Va a venir el tema de mecánica híbrida, porque vamos a tener la capacitación para la mecánica general, la que todos conocemos, automotriz, y la mecánica para autos eléctricos”, señaló Pitti.

La obra busca convertir la sede central en un espacio con instalaciones especializadas para responder a las nuevas demandas de capacitación técnica y tecnológica del país.

Con información de Jorge Quirós