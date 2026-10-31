Canal de Panamá cambia criterios para reasignar cupos y actualiza requisitos de NetZero

Los cambios en la reasignación de cupos tienen efecto inmediato. Desde el 1 de noviembre, también podrán solicitarse inspecciones preliminares fuera de Panamá para buques que busquen ingresar al programa NetZero.

Ciudad de Panamá, Panamá/El Canal de Panamá modificó los criterios para reasignar los cupos cancelados o disponibles durante los períodos de reserva 1A y 2 de las esclusas neopanamax, dando prioridad a los buques portacontenedores.

La medida fue comunicada mediante un aviso a las navieras y tiene efecto inmediato. Según el comunicado, “devuelve el esquema de asignación a los criterios vigentes antes de julio de 2026”.

Los cupos se ofrecerán mediante un proceso especial de asignación, con el siguiente orden de prioridad:

Buques portacontenedores.

Buques de gas natural licuado (LNG).

Buques de gas licuado de petróleo (LPG).

Buques portavehículos o RoRo.

Dentro de cada segmento, el primer criterio de desempate será la capacidad de Transit TEU Allowance (TTA), cuando corresponda.

Inspecciones fuera de Panamá para el programa NetZero

En el mismo aviso, el Canal actualizó los requisitos para que los buques que transiten por primera vez la vía interoceánica puedan optar por los cupos del programa NetZero, que busca apoyar las inversiones en embarcaciones de bajas emisiones de carbono y mayor eficiencia energética.

Para participar, los buques deberán someterse a una inspección preliminar de arqueo, realizada por la Unidad de Arqueo del Canal de Panamá. Con la actualización, esta evaluación podrá efectuarse fuera del país.

A partir del 1 de noviembre de 2026, los propietarios, operadores o agentes autorizados podrán solicitarla antes de que la embarcación llegue a aguas de la vía interoceánica.

Esto permitirá al Canal contar anticipadamente con información para calcular los peajes, determinar el tonelaje conforme al Sistema Universal de Arqueo de Buques del Canal de Panamá (CP/SUAB) e identificar el tipo de motor, entre otros requisitos para ingresar a NetZero.

Documentación, pagos y revisión final

Los interesados deberán presentar la documentación técnica correspondiente, pagar las tarifas y los cargos aplicables, y realizar las coordinaciones necesarias en el puerto donde se encuentre el buque.

El Canal aclaró que “la inspección preliminar no sustituirá la verificación final ni cualquier otra revisión que pueda requerirse antes del tránsito”.

De acuerdo con el comunicado, estas medidas buscan promover la incorporación de buques de bajas emisiones y mayor eficiencia energética, mientras se mantienen criterios claros y previsibles para asignar la capacidad de tránsito.

Las disposiciones completas están disponibles en el Aviso a las Navieras No. A-40-2026.