Canal de Panamá lanza estrategia de 'cupos a largo plazo' con más flexibilidad para navieras

El Canal de Panamá anunció este lunes el lanzamiento de LoTSA 2.0, la nueva generación del programa de asignación de cupos a largo plazo, diseñado para redefinir la forma en que los clientes marítimos planifican sus tránsitos.

Basado en el éxito de LoTSA 1.0, este nuevo esquema introduce una estrategia más avanzada y centrada en el cliente, con el objetivo de mejorar la planificación y flexibilidad en los cruces por la vía interoceánica.

Novedades en la oferta

Con LoTSA 2.0, los paquetes pasarán de un horizonte de 12 meses a un esquema dividido en dos ciclos de seis meses, lo que permitirá a los clientes ajustar sus planificaciones de tránsito a las condiciones del mercado, variaciones estacionales y estrategias de flota.

El Canal también anunció que reducirá los cupos diarios promedio de 4 a 3, con el fin de ofrecer una distribución más equilibrada y añadir nuevos atributos de servicio para atraer y retener clientes.

Los paquetes segmentados incluyen opciones como FixContainer, FlexContainer, FixGas, FlexGas, FlexGas+ y FlexSlot+, diseñados para responder a las necesidades de certeza o flexibilidad de cada naviera.

Atención al cliente y beneficios

Como parte del programa, se lanzará un equipo de Servicio al Cliente especializado en LoTSA, encargado de brindar atención personalizada. Los detalles sobre horarios e información de contacto estarán disponibles a mediados de octubre.

Entre los beneficios principales destacan:

Acceso anticipado: posibilidad de reservar la fecha de tránsito y declarar el buque hasta 15 días antes.

posibilidad de reservar la fecha de tránsito y declarar el buque hasta 15 días antes. Cambios flexibles: hasta dos cambios de fecha con cinco días de antelación, dependiendo del plan.

hasta dos cambios de fecha con cinco días de antelación, dependiendo del plan. Cancelaciones inteligentes: cancelaciones con más de 15 días de antelación pagarán el 80 % de la reserva.

cancelaciones con más de 15 días de antelación pagarán el 80 % de la reserva. Paquetes dinámicos: mayor flexibilidad ante cambios del mercado.

mayor flexibilidad ante cambios del mercado. Ventaja competitiva: acceso preferencial a fechas de tránsito y al servicio “Later Ready Time”.

Calendario de implementación

Primer ciclo: del 4 de enero al 4 de julio de 2026.

del 4 de enero al 4 de julio de 2026. Competencia: 28 de octubre de 2025, con subastas de ofertas selladas de 8:00 a 11:00 a.m. (hora local de Panamá).

28 de octubre de 2025, con subastas de ofertas selladas de 8:00 a 11:00 a.m. (hora local de Panamá). Implementación: 15 de noviembre de 2025, apertura del primer ciclo de reservas.

15 de noviembre de 2025, apertura del primer ciclo de reservas. Segundo ciclo: del 5 de julio de 2026 al 3 de enero de 2027, con fecha de subasta a anunciarse oportunamente.

Relevancia estratégica

De acuerdo con la Autoridad del Canal, LoTSA 2.0 representa una ventaja estratégica para las navieras, ya que permite planificar con anticipación, optimizar operaciones y reducir emisiones. “Con LoTSA 2.0, los clientes obtienen visibilidad a largo plazo, excelencia operativa y confianza para navegar hacia el futuro”, señala el comunicado oficial.

Más información está disponible en https://pancanal.com/lotsa/.

Modificaciones al Sistema de Reservaciones de Tránsito

El Canal también anunció ajustes complementarios:

Acceso anticipado para buques de GNL: a partir del 4 de enero de 2026 se restablece la norma aplicada en 2023 para este segmento, garantizando mayor fiabilidad operativa.

a partir del 4 de enero de 2026 se restablece la norma aplicada en 2023 para este segmento, garantizando mayor fiabilidad operativa. Eliminación de limitación de cupos por cliente en esclusas Neopanamax: Desde esa misma fecha, los clientes podrán adquirir más de un cupo por jornada.

Desde esa misma fecha, los clientes podrán adquirir más de un cupo por jornada. Ranking de clientes: se mantiene el actual al menos hasta el primer ciclo de LoTSA 2.0, mientras se desarrolla una nueva propuesta.

El Canal de Panamá aseguró que seguirá explorando nuevas alternativas para mejorar la experiencia de sus usuarios, aumentar la eficiencia operativa y reforzar su compromiso con la excelencia en el servicio.