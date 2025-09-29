Declaran alerta nacional zoosanitaria por brote de laringotraqueítis infecciosa en Panamá

La laringotraqueítis infecciosa (LTI) es una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que afecta a aves domésticas y silvestres.

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) declaró alerta nacional zoosanitaria ante la introducción y amenaza de establecimiento de la laringotraqueítis infecciosa (LTI), una enfermedad respiratoria altamente contagiosa que afecta a aves domésticas y silvestres, y que representa un riesgo para la industria avícola nacional.

La medida fue formalizada mediante la Resolución No. OAL-139-ADM-2025, publicada en Gaceta Oficial el 29 de septiembre de 2025, y se origina tras detectarse un brote de la enfermedad en un establecimiento ubicado en el distrito de San Francisco, corregimiento de San José, provincia de Veraguas. Actualmente, el sitio permanece bajo cuarentena, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria.

La resolución establece las siguientes disposiciones:

Prohibición de movilización de aves domésticas, huevos fértiles y materiales de riesgo desde el área afectada hacia el resto del país.

de aves domésticas, huevos fértiles y materiales de riesgo desde el área afectada hacia el resto del país. Refuerzo de la vigilancia en el movimiento interno de aves de traspatio, huevos fértiles y aves ornamentales.

en el movimiento interno de aves de traspatio, huevos fértiles y aves ornamentales. Apoyo policial en caso de resistencia de productores a las medidas de control.

en caso de resistencia de productores a las medidas de control. Sanciones para todo productor de aves en el que se detecte LTI y no reporte a las autoridades, las cuales podrán incluir multas, cierres temporales o definitivos de granjas, así como denuncias penales ante el Ministerio Público.

Se subrayó la importancia de la medida para salvaguardar el patrimonio avícola del país y prevenir la propagación de la enfermedad, reconocida por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) como de declaración obligatoria.

La laringotraqueítis infecciosa es causada por el herpesvirus alfa aviar tipo 1 (GaHV-1) y puede tener serias repercusiones económicas en la avicultura.