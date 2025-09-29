Buscan fortalecer seguridad alimentaria, empleo y servicios básicos en Darién tras reducción de flujo migratorio

Lanzan proyecto para fortalecer la seguridad alimentaria en Darién. Esta iniciativa busca garantizar alimentación y desarrollo rural en comunidades locales y la comarca Emberá Wounáan.

Darién/El pasado viernes, 26 de septiembre, se lanzó oficialmente el proyecto Fortaleciendo el Sistema Agroalimentario y la Seguridad Alimentaria en Darién, dirigido a las comunidades de Metetí, Bajo Chiquito y la comarca Emberá Wounáan, con el respaldo de la cooperación internacional.

El director de Cooperación Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Carlos Fitzgerald, explicó que la iniciativa se basa en el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 2024–2030 y cuenta con el apoyo del Programa Mundial de Alimentos y la Agencia Española de Cooperación Internacional.

El proyecto tiene como objetivo fortalecer la logística alimentaria local, promover el empleo rural y mejorar los servicios básicos, garantizando siempre el respeto a los derechos humanos y a la cultura de las comunidades.

De acuerdo con el comunicado emitido por la Cancillería de Panamá, "la drástica reducción de los flujos migratorios irregulares por la frontera de Darién desde principios del 2025 obliga a redefinir los medios de vida y a concentrar las capacidades en logística alimentaria local, empleo rural y servicios básicos, todo ello con pleno respeto a los derechos humanos y a las salvaguardas culturales".

Así mismo, se alinea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y las prioridades del Gobierno Nacional en agricultura familiar y desarrollo rural, contribuyendo a un futuro más sostenible y seguro para la región.