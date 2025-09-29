Mayer Mizrachi recibe apoyo del Partido Popular ante intento de revocatoria de mandato

El pasado 23 de septiembre, el Tribunal Electoral autorizó el inicio de la recolección de firmas contra el alcalde capitalino.

El Partido Popular expresó su “profunda preocupación y rechazo” ante la decisión del Tribunal Electoral de autorizar el inicio de un proceso de revocatoria de mandato en contra del alcalde capitalino, Mayer Mizrachi, elegido por este colectivo en las pasadas elecciones.

Según el comunicado, el partido considera que este proceso constituye un intento de desconocer la voluntad popular y de empañar la gestión del alcalde, quien, aseguran, ha impulsado desde el inicio de su administración una visión “clara, innovadora y transformadora para la ciudad”.

El documento, firmado por el presidente del partido, Daniel Brea Clavel, y el secretario general, Cirilo Salas Lemos, resalta que Mizrachi lidera un proyecto que busca modernizar servicios, ejecutar obras que acerquen a la capital al futuro y defender los intereses ciudadanos.

En su pronunciamiento, el Partido Popular reiteró que:

Respalda “de manera absoluta e incondicional” la gestión de Mayer Mizrachi.

Defenderá el mandato otorgado por la ciudadanía en las urnas, rechazando que mecanismos políticos se coloquen por encima de la decisión soberana de los votantes.

Condena cualquier intento de frenar los avances de la ciudad por intereses ajenos al bienestar común.

Asegura que Mizrachi no está solo, ya que el colectivo y la ciudadanía que lo eligió lo respaldan “con firmeza”.

“El país necesita avanzar, no retroceder. Bajo su liderazgo, nuestra ciudad seguirá siendo un referente de innovación y orgullo nacional”, destaca.

El pasado 23 de septiembre, el Tribunal Electoral autorizó el inicio de la recolección de firmas contra el alcalde capitalino Mayer Mizrachi, para el proceso de revocatoria de mandato interpuesto por José Clemente Guardia Bernal.

De acuerdo con la resolución emitida por el organismo encargado de la realización del proceso electoral en Panamá, se requiere recolectar las firmas del 30% del padrón electoral del distrito, en este caso 217 mil 322.