Canal de Panamá: Buque paga récord de USD 5,3 millones por cruzar más rápido

La vía interoceánica funciona con agua de lluvia almacenada en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela, que han disminuido su nivel por los efectos adversos del fenómeno de El Niño.

Un buque pagó la cifra récord de 5,3 millones de dólares para cruzar más rápido el canal de Panamá, a pocos días de que entre en vigor una reducción de tránsito de barcos debido a la sequía provocada por el fenómeno de El Niño.

El canal, por donde pasa el 5% del comercio marítimo mundial, disminuirá a partir del 3 de septiembre de 36 a 34 el número de barcos que podrán atravesarlo a diario. Doce días después, bajará a 32 para ahorrar el agua dulce necesaria para las operaciones.

La vía interoceánica funciona con agua de lluvia almacenada en los lagos artificiales de Gatún y Alhajuela, que han disminuido su nivel por los efectos adversos del fenómeno de El Niño.

La administradora designada del canal, Ilya Espino de Marotta, confirmó el jueves ante una pregunta de la AFP que un buque pagó 5,3 millones de dólares por cruzar la ruta.

"Es la mayor cantidad" pagada por transitar por el canal, señaló, sin dar detalles de la embarcación.

La agencia Bloomberg indicó que la empresa surcoreana SK Gas Ltd fue la que pagó la cifra para cruzar el barco G. Spirit el próximo 1 de septiembre.

Un equipo de la AFP localizó la embarcación a pocos kilómetros de la entrada al canal por el Pacífico.

"Hemos tenido tres subastas así, un poquito alto, últimamente", añadió Espino de Marotta, quien asumirá el cargo formalmente el 7 de septiembre.

Nueve de cada diez cruces por el canal, cuyos principales usuarios son Estados Unidos y China, se programan mediante reservas. Los cupos restantes o aquellos tránsitos que se modifican por alguna contingencia de última hora se subastan.

La información sobre los pagos de las navieras es confidencial.

En abril, un buque llegó a pagar hasta cuatro millones de dólares por la urgencia de cruzar hidrocarburos a raíz de la mayor demanda por el bloqueo en el estrecho de Ormuz.

Con menos tránsitos, "hay menos oportunidades de conseguir una reserva", por lo que los cupos "tienen mayor valor", dijo Espino de Marotta, quien agregó que el precio lo "dicta el mercado" y la "necesidad" del barco.

La Autoridad del Canal de Panamá, una entidad autónoma del Estado, informó que el precio promedio de la subasta entre octubre de 2025 y febrero de 2026 fue de unos 55.000 dólares.

El exadministrador de la ruta, Jorge Quijano, advirtió este viernes a la AFP que "puede ser" que haya pagos "mayores" porque hay más de 120 barcos esperando cruzar el canal.

De ellos, según Quijano, algunos no tienen reserva y podrían buscar un cupo en una subasta para llevar la carga a tiempo a su destino y evitar multas millonarias de sus clientes.

"El que decide cuánto está dispuesto a pagar es el que tiene la carga y el que tiene el contrato para llevar esa carga", asegura.

El canal conecta principalmente la costa este estadounidense con el gigante asiático, Corea del Sur y Japón.