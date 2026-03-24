Canal de Panamá planea iniciar en un año los reasentamientos para construir embalse de Río Indio

El canal, por el que pasa el 5% del comercio marítimo mundial, opera con agua de lluvia que es almacenada en los lagos artificiales Gatún y Alhajuela. El embalse permitiría llevar agua a Gatún por un túnel de nueve kilómetros.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canal de Panamá prevé iniciar a mediados de 2027 los primeros reasentamientos de las poblaciones que deberán abandonar la zona donde será construido un nuevo embalse en la ruta interoceánica, informó este martes una fuente del proyecto.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP), el ente público que opera la vía, construirá un embalse de 4.600 hectáreas en río Indio, al oeste de la ruta, para garantizar el suministro de agua y evitar que una hipotética sequía afecte su funcionamiento.

Los trabajos, que afectarán a unas 2,000 personas que residen en el lugar, deben comenzar en 2028 y culminar en 2031, con una inversión de 1,600 millones de dólares.

"Estimamos que unas 50 familias (unas 200 personas) serían las primeras reasentadas (...) como en un año" y luego el resto paulatinamente, precisó Karina Vergara, gerente socioambiental del proyecto de río Indio.

"Primero tenemos que comprar los terrenos para llevar a las personas y luego hacer todo el esquema de ordenamiento territorial para construir; va a ser progresivo", agregó Vergara.

Los primeros reasentamientos se producirán en la localidad El Limón de Chagres, en la provincia caribeña de Colón, donde está previsto que inicien las obras preliminares de la futura presa.

La ACP prevé invertir unos 400 millones de dólares para indemnizar a los afectados, a quienes pretende construir casas y otorgarles tierras para el cultivo. De condición humilde, viven fundamentalmente de la agricultura de subsistencia.

Vergara contó que la ACP ha realizado varios encuentros, a los que ha acudido casi el 70% de los lugareños, para contarles los planes de reubicación.

Pero algunas organizaciones campesinas desconfían de la ACP y pusieron una demanda contra el proyecto ante la Corte Suprema de Justicia.

El canal, por el que pasa el 5% del comercio marítimo mundial, opera con agua de lluvia que es almacenada en los lagos artificiales Gatún y Alhajuela. El embalse permitiría llevar agua a Gatún por un túnel de nueve kilómetros.

El proyecto "es el más apropiado y conveniente para el país", señaló el vicepresidente de la oficina de proyectos hídricos del canal, John Langman, en un encuentro con prensa extranjera.