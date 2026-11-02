Canciller Martínez-Acha representará a Panamá en la Cumbre Iberoamericana de Madrid por instrucciones de Mulino

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, representará a Panamá en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará los días 4 y 5 de noviembre de 2026 en Madrid, España, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

La representación del país se da por instrucciones del presidente de la República, José Raúl Mulino.

Un espacio de diálogo político

La Cancillería explicó que el encuentro reunirá a representantes de los 22 países iberoamericanos y constituye un espacio de diálogo político, concertación y cooperación multilateral, orientado al fortalecimiento de los vínculos históricos, culturales y de cooperación entre las naciones que integran la comunidad iberoamericana.

¿Qué busca Panamá?

Según el Ministerio, la participación del país en esta cita internacional permitirá dar continuidad al diálogo sobre los temas de interés común y fortalecer los mecanismos de cooperación e integración regional.

Compromiso con el multilateralismo

En el comunicado, el Gobierno panameño reafirmó su compromiso con el multilateralismo, el diálogo y la cooperación internacional, a los que calificó de instrumentos fundamentales para promover el desarrollo sostenible, el entendimiento entre las naciones y el bienestar de los pueblos iberoamericanos.