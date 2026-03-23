Gobierno panameño expresa sus condolencias ante accidente de avión militar en Colombia

A través de un comunicado oficial, la Cancillería panameña manifestó sus condolencias al Gobierno y al pueblo colombiano, así como a los familiares de las víctimas, reiterando la solidaridad del país ante la tragedia.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Cancillería de Panamá expresó este lunes 23 de marzo su pesar por el accidente de un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, ocurrido en el departamento de Putumayo, en el suroeste de Colombia, donde viajaban miembros de la Fuerza Pública.

A través de un comunicado oficial, la Cancillería panameña manifestó sus condolencias al Gobierno y al pueblo colombiano, así como a los familiares de las víctimas, reiterando la solidaridad del país ante la tragedia. Además, elevó mensajes de fortaleza y consuelo para los seres queridos de quienes resultaron afectados.

"El Gobierno panameño hace votos por la fortaleza y consuelo de los familiares y seres queridos de quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, y reafirma los lazos de fraternidad, cooperación y cercanía que unen a nuestras naciones", indicaron en el comunicado.

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El accidente se registró poco después de que la aeronave despegara de Puerto Leguízamo, cerca de la frontera con Ecuador. De acuerdo con AFP, a bordo viajaban 125 personas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado una cifra oficial de fallecidos, aunque reportes preliminares indican que al menos 48 heridos han sido rescatados, según informó el comandante de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, Carlos Fernando Silva.

AFP también señaló que equipos de rescate y agentes militares se mantienen desplegados en la zona del siniestro, mientras avanzan las labores de búsqueda y atención a los sobrevivientes. Las causas del accidente aún se encuentran bajo investigación.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, calificó el hecho como un “accidente horroroso que no debió haber sucedido” y señaló la necesidad de modernizar la flota militar, sin precisar si esto guarda relación con el incidente. Por su parte, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, expresó su “profundo pesar” y confirmó el despliegue inmediato de unidades en el área afectada.

Con información de AFP