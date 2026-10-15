Cannabis medicinal en Panamá Pacífico: proyecto prepara cultivos y gestiona importación de semillas

El Consorcio Panamericana de Cannabis presentó al MIDA los avances en su infraestructura, proyección y en la solicitud de importación de semilla para el inicio de cultivos en interiores en Panamá Pacífico.

Ciudad de Panamá, Panamá/Un proyecto para cultivar cannabis medicinal en interiores en Panamá Pacífico avanza en la preparación de su infraestructura y en la solicitud para importar semillas. El inicio formal de los cultivos está sujeto al cumplimiento de los requisitos de importación y a las inspecciones de las instalaciones.

El Consorcio Panamericana de Cannabis, responsable de la iniciativa, presentó los avances al Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA). Según explicó la empresa, la primera fase contempla un semillero agronómico controlado y, posteriormente, la manufactura para elaborar medicamentos.

El consorcio aseguró que sus operaciones en Panamá Pacífico cuentan actualmente con 11 colaboradores. Sin embargo, la información presentada no precisa una fecha para comenzar los cultivos, el monto de inversión ni la capacidad de producción prevista.

Entre los pasos pendientes se encuentran las licencias y los certificados fitosanitarios requeridos para importar las semillas, además de las inspecciones al sitio. Una mesa interinstitucional supervisará las instalaciones y dará seguimiento al proceso.

Durante el encuentro, en el que participó el viceministro José Aníbal Rincón, el MIDA también planteó capacitar a su personal técnico e iniciar el trabajo del Consejo Asesor Agronómico de Cannabis Medicinal para acompañar el desarrollo de esta actividad.