Caos en el CAI de Tocumen: menores generan desorden y obligan a la Senniaf a intervenir junto a la Policía

Estos desórdenes se producen pocos días después de que 15 menores se evadieran del CAI de Tocumen. Al menos siete han sido localizados.

Ciudad de Panamá, Panamá/La tarde de este lunes se registraron desórdenes en el Centro de Atención Integral (CAI) de Tocumen, protagonizados por adolescentes, que según la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia "comprometieron la seguridad e integridad de los niños, niñas y adolescentes", así como del personal de la instalación.

Ante los hechos, se activaron de manera inmediata los protocolos de atención correspondientes, en coordinación con la Policía de Niñez y Adolescencia, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Desarrollo Social. Las autoridades competentes se mantienen atendiendo la situación para garantizar la protección y el bienestar de todos los involucrados.

Estos desórdenes se producen pocos días después de que 15 menores se evadieran del CAI de Tocumen, el pasado martes 24 de marzo. La Procuraduría General de la Nación, a través de la Unidad Especializada en Personas Desaparecidas (UEPD), informó que hasta el momento han sido localizados siete de los adolescentes que habían escapado: Jafeth Hansell (13 años), Joshua González (14 años), Sol Adamson (15 años), Sara Barahona (13 años), Yailin Alveo (15 años), Antony Adamson (15 años) y Juan Sánchez (17 años).

En su momento, la Senniaf informó que, tras la denuncia presentada de la activación de la Alerta Amber, se logró la localización inicial de cinco menores, a los que se sumaron dos adicionales, completando los siete encontrados.

Los hechos se registran en medio de investigaciones por supuestas irregularidades en el CAI de Tocumen, que mantienen la atención de las autoridades sobre la situación y refuerzan la importancia de garantizar la seguridad y protección de los adolescentes bajo custodia del centro.

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