Captan gran cantidad de basura en la desembocadura del río Matías Hernández tras aguacero

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran acumulación de basura flotante y residuos sólidos en la zona, evidenciando nuevamente el impacto que tiene la mala disposición de desechos en distintos puntos de la ciudad.

Ciudad de Panamá, Panamá/Una gran cantidad de desechos sólidos fue arrastrada hasta la desembocadura del río Matías Hernández, en el sector de Costa del Este, tras el fuerte aguacero registrado este sábado en la capital, generando preocupación por el nivel de contaminación en este afluente urbano.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran acumulación de basura flotante y residuos sólidos en la zona, evidenciando nuevamente el impacto que tiene la mala disposición de desechos en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con observaciones ciudadanas, este tipo de escenarios se repite de forma periódica durante la temporada lluviosa, cuando la basura acumulada en calles, cunetas y drenajes es arrastrada por el sistema pluvial hacia los ríos, terminando finalmente en la bahía de Panamá.

La situación ha reactivado el llamado a fortalecer la conciencia ambiental y mejorar la gestión de los residuos sólidos, con el objetivo de evitar que estos continúen llegando a los cuerpos de agua de la capital.

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En redes sociales, el alcalde del distrito de Panamá, Mayer Mizrachi, informó que se encuentra a la espera de la refrendación de un proyecto de limpieza de ríos. “Estamos a la espera de que se refrende el proyecto de limpieza de ríos que atenderá esta contaminación en el río Matías Hernández, río Río Abajo y el litoral de playas de la bahía de Panamá”, señaló.

Por su parte, el Sistema Nacional de Protección Civil reportó lluvias de variada intensidad en la región metropolitana y otras zonas del país durante la jornada, y reiteró recomendaciones preventivas a la población.

La entidad pidió a los conductores manejar con precaución, evitar cruzar ríos y quebradas crecidas, supervisar a menores de edad y personas con discapacidad, y mantenerse atentos a los avisos meteorológicos oficiales. También recordó que ante cualquier emergencia está disponible la línea 911.