Capturan a alias 'Chispa' por homicidio agravado en San Miguelito

El sospechoso era requerido mediante un oficio de aprehensión fechado el 13 de marzo de 2026, emitido por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de San Miguelito.

San Miguelito, Panamá/Un hombre de 20 años, conocido con el alias “Chispa”, fue aprehendido en el sector #4 de Samaria, corregimiento de Belisario Porras, en el distrito de San Miguelito, por su presunta vinculación con el delito de homicidio doloso agravado.

La captura se realizó mediante una diligencia de allanamiento y registro ejecutada por unidades de la Policía Nacional en coordinación con el Ministerio Público.

De acuerdo con las autoridades, el sospechoso era requerido mediante un oficio de aprehensión fechado el 13 de marzo de 2026, emitido por la Fiscalía de Homicidio y Femicidio de San Miguelito.

Tras su captura, el ciudadano fue puesto a disposición de las autoridades competentes para continuar con el proceso legal correspondiente, en cumplimiento de la orden judicial vigente.

Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar con las acciones operativas para ubicar y aprehender a personas requeridas por delitos graves, a fin de fortalecer la seguridad en el distrito de San Miguelito.

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