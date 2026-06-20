Capturan a alias 'Zángano' por homicidio de alias 'El Venezolano' en Guna Nega

El sospechoso fue aprehendido durante una diligencia de la Sección de Homicidios y Femicidios Metropolitana. Las autoridades también le encontraron presunta droga al momento de su captura.

La Procuraduría General de la Nación informó sobre la aprehensión de un hombre conocido con el alias de "Zángano", requerido por su presunta vinculación con un caso de homicidio agravado ocurrido en el sector de Guna Nega.

La diligencia fue realizada por la Sección de Homicidios y Femicidios Metropolitana, como parte de las investigaciones por la muerte de Frederick Contrera, alias "El Venezolano", registrada el pasado 5 de junio de 2026 en ese mismo sector.

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De acuerdo con las autoridades, la captura se llevó a cabo en Guna Nega, donde los investigadores mantenían seguimiento al sospechoso dentro de la causa penal abierta por este crimen.

Además, la Procuraduría indicó que, al momento de la aprehensión, alias "Zángano" fue sorprendido en posesión de presunta sustancia ilícita, por lo que podría enfrentar investigaciones adicionales relacionadas con delitos de drogas.

El detenido será puesto a órdenes de las autoridades competentes para los trámites correspondientes dentro del proceso judicial.