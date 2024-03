Cardiólogos y pacientes de la Ciudad de la Salud protestan por falta de insumos

Ciudad de Panamá/Médicos del Instituto de Cardiología de la Ciudad de la Salud, protagonizaron una protesta en las afueras de la instalación recién inaugurada, con el objetivo de exigir a las autoridades médicas la equiparación de insumos. A la manifestación también se unieron pacientes que llevan meses en la espera de una cirugía, sin embargo, no se les ha atendido por la falta de insumos.

José López, jefe del Servicio de Cardiología, explicó que, la protesta se fundamenta en la falta de insumos, falta de medicamentos y falta de personal, razón por la cual solicitan a las autoridades administrativas que se les dote de los insumos básicos para prestar el servicio de salud.

Según el médico, tienen varios meses a la espera de las respuestas de las autoridades, luego de una serie de reuniones que tuvieron con las autoridades médicas.

Si un paciente nos llega con un infarto, en fase aguda que podemos resolverlo y no tenemos los medios, tampoco podemos salvarlos".

En tanto los pacientes, llevan meses a la espera de cirugías, pero no se han podido atender debido a las complicaciones operacionales que enfrenta el Instituto de Cardiología.

Por su parte, el doctor Jorge NG Chinkee, director de la Ciudad de la Salud, aseguró que se está haciendo una auditoría al Instituto para conocer la situación, sin embargo, la responsabilidad de compra de insumos recae sobre el jefe de servicio de Cardiología y señaló que se va a revisar las funciones que no están cumpliendo.

No pasan visita, no están en el hospital, no hablan con los pacientes explicándoles su situación. Hay pacientes que pasan semanas hospitalizados sin que un médico los vea", aseguró NG Chinkee.