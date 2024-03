Lapsus mentales de Carrizo: ¿Forman parte de su campaña política? Esto fue lo que dijo

Ciudad de Panamá/A su llegada al Foro Presidencial: ambiente, energía, tecnología y educación, organizado por la Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), el candidato oficialista José Gabriel Carrizo, se refirió a sus repetidos lapsus mentales, los cuales se han viralizado en todas las redes sociales.

Carrizo ha cometido una serie de errores que, en una contienda electoral, casi no están permitido, ya que influyen de manera directa en la percepción del electorado y con cada palabra que un candidato diga, aleja o acerca a sus simpatizantes.

Comparar la seguridad de Francia con la de Panamá, confundirse en una multiplicación del 4x8 y la última, decir en cadena nacional que quiere pasar a “Panamá del primer mundo al tercer mundo”, forman parte de los lapsus que ha protagonizado el candidato del colectivo con mayor cantidad de membresía en el país.

Al ser consultado sobre sus constantes equivocaciones y si eran o no una estrategia de campaña, el candidato decidió evadir la pregunta y se limitó a decir que “errar es de humanos” y se “identifica con los panameños que nos equivocamos, no con los que no se equivocan”.

A raíz de sus repetidos lapsus, el candidato ha sido motivo de miles de memes en todas las redes sociales, en ese sentido, el candidato señaló que quien "no se equivoque, que hable y diga que no se equivoca y ya no hablo más".

Mucho se especulaba sobre si es o no una estrategia de campaña, ya que cada vez que lo hace, el candidato se convierte en el trending topic del día y hasta semanas.

En la actualidad, según las últimas encuestas realizadas por medios locales, Carrizo se encuentra entre las últimas posiciones con poca intención de voto hacia su candidatura, sin embargo, en reiteradas ocasiones ha expresado entera confianza en ganar las próximas elecciones generales, con base a la membresía que tiene el Partido Revolucionario Democrático (PRD), la cual asciende a más de 600 mil inscritos.

Con información de Aminta Bustamente