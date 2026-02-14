Carnaval 2026: Princesas y comparsas brillan en el tradicional desfile de balsas en el río Zaratí

Los Carnavales Acuáticos de Penonomé reafirmaron su valor como una fiesta de identidad, cultura y tradición, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos del país.

Cientos de visitantes, entre turistas nacionales y extranjeros, se dieron cita en el balneario Las Mendozas para disfrutar de los Carnavales Acuáticos 2026 de Penonomé, una tradición que cada año gana más fuerza y proyección.

Las princesas y reinas de distintas comparsas manifestaron su alegría por la masiva participación. Yuribeth Gallardo, calificó la experiencia como totalmente nueva y enriquecedora. Además de formar parte del grupo, también integra la batería de Fuerza Imperial. Su alegoría estuvo inspirada en la fauna panameña, destacando en su vestuario la figura de la rana dorada, símbolo nacional.

“Me siento muy feliz de poder ser parte de este grupo”, expresó, invitando a todos a disfrutar de un carnaval que sigue creciendo.

Por su parte, Carmen Rodríguez, reina del Festival de la Cumbia Coclesana y representante de la comparsa Los Chucuchucos, resaltó la importancia de preservar las tradiciones de Coclé y Penonomé. Su alegoría estuvo inspirada en el Año Nuevo Chino, fusionando elementos culturales en una propuesta innovadora.

Además, hizo un llamado a la juventud para que se involucre y viva la experiencia del tradicional desfile de balsas, asegurando que es un evento que no se ve en ninguna otra parte del país.

María del Pilar, acompañando a la comparsa Los Indios, recordó que esta tradición tiene raíces históricas en los antepasados penonomeños, quienes utilizaban el río Zaratí para transportar alimentos y mercancías. “La historia es muy bonita, los invito a conocerla y a venir al Carnaval de Penonomé”, señaló.

Asimismo, Liz Moreno, princesa de Los Corsarios 2026, compartió que participar en el paseo de balsas era un sueño que tenía desde niña. Invitó a los jóvenes a sumarse el próximo año y continuar fortaleciendo esta tradición que llena de color y orgullo a los panameños.

El evento también contó con la presentación de artistas como OS Almirante, sumando música y espectáculo a una jornada cargada de emoción. Familias completas, jóvenes, niños y adultos mayores disfrutaron de esta celebración que es fruto de meses de preparación por parte de la Junta del Carnaval.

Los Carnavales Acuáticos de Penonomé reafirmaron su valor como una fiesta de identidad, cultura y tradición, consolidándose como uno de los eventos más emblemáticos del país.

Información de Nathaly Reyes