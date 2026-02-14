Carnaval 2026: Reinas tableñas deslumbran en los culecos con lujo, fuerza y tradición

Las reinas de ambas calles ofrecieron este sábado apenas una probadita del espectáculo que promete encender las fiestas del rey Momo en Las Tablas.

Para Ana Isabel Carrizo, soberana número 71 de Calle Arriba de Las Tablas, su sábado inició a las 7:00 de la mañana entre maquillaje y la colocación del imponente atuendo que luciría durante la mojadera. Carrizo aseguró que este reinado es un sueño que tuvo desde niña y que, desde su proclamación, no ha detenido su entrenamiento físico ni un solo día.

“Estoy disfrutando mi Carnaval desde que empecé”, expresó, convencida de que Calle Arriba demostrará que en el Parque Porras es la única que manda.

Y es que ser reina no es solo lanzar besos; implica preparación física y mental, ya que los vestidos y accesorios que se utilizan en los carros alegóricos pueden superar las 100 libras de peso.

Te puede interesar: Los Corsarios celebran 55 años de historia y tradición en el Carnaval de Penonomé

El panorama en Calle Abajo de Las Tablas no fue distinto. La reina platino número 65, Astrid Carolina Sánchez, ultimaba detalles antes de salir al Parque Porras en el primer día de culecos. La soberana de Punta Fogón expresó su orgullo por representar a la que considera la mejor tuna del país, destacando que el lujo también pesa y que saldrá a brillar con fuerza. Se describió como una mujer trabajadora, estudiosa y fuerte.

Las carrozas de ambas calles derrocharon lujo y esplendor. La de Calle Arriba estuvo inspirada en el Día de San Valentín, con predominio del color rojo, rosas y la figura de Cupido. Calle Abajo no se quedó atrás: su carro alegórico se centró en la historia de la reina Naga y el veneno del amor sagrado, con colores vibrantes y serpientes que simulaban expulsar humo.

Las reinas de ambas calles ofrecieron este sábado apenas una probadita del espectáculo que promete encender las fiestas del rey Momo en Las Tablas.

Información de Jessica Román