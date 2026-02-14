Los Corsarios celebran 55 años de historia y tradición en el Carnaval de Penonomé

La comparsa dio inicio al carnaval acuático con la tradicional izada de la bandera en la calle 3 de Noviembre , en medio de fuegos artificiales y el vibrante ritmo de su batería, reafirmando que la tradición corsaria sigue más viva que nunca.

Penonomé, Coclé/Cuando muchos pensaron que había desaparecido en 1980, Los Corsarios resurgieron en 1990 con más fuerza. Fundada en 1971, la comparsa celebra hoy 55 años de historia y tradición cultural, consolidándose como uno de los pilares del Carnaval de Penonomé.

Hernán Gordón, presidente de la comparsa, destacó que se realiza un gran esfuerzo para no perder la tradición ni el entusiasmo, subrayando que no es sencillo mantener una agrupación de más de 100 personas. Agradeció el respaldo de quienes han sostenido la comparsa durante más de cinco décadas y expresó su deseo de que la tradición continúe por muchos años más.

La agrupación cobra vida con la voz de Bogar Moreno y el inconfundible ritmo de la samba junto a la batería corsaria. Moreno, voz oficial del canto de samba, relató que desde niño veía a su padre, abuelo, tías y madre vestirse de corsarios. En 2001 ingresó formalmente como cantante. “Es algo que hacemos con mucho amor, por diversión, porque nos gusta”, expresó. Además, aseguró que se trata de la comparsa más grande del Carnaval de Penonomé y posiblemente del país, donde también se interpreta samba.

Las princesas de la comparsa resaltaron el orgullo de portar la corona y el traje típico que simboliza el espíritu corsario. Liz Moreno, princesa Corsaria 2026, invitó a los panameños a vivir la experiencia del Carnaval de Penonomé.

Por su parte, Cireidy Lorenzo, dama de la Pollera 2026, destacó el trabajo realizado para ofrecer un domingo de Carnaval excepcional, resaltando el Día de la Pollera Nacional. Mientras tanto, Auri Herrera, princesa Corsaria 2025, manifestó sentirse honrada de haber representado a esta prestigiosa agrupación y animó a las niñas a formar parte de esta experiencia inolvidable.

Con más de 100 integrantes, incluyendo jóvenes con discapacidad, Los Corsarios se distinguen por su carácter inclusivo y su compromiso con la alegría del carnaval. Zadia Morán, corsaria por más de 30 años, enfatizó que la batería corsaria es inclusiva, lo que motiva a familias y miembros de la comunidad a integrarse a la agrupación.

La comparsa dio inicio al carnaval acuático con la tradicional izada de la bandera en la calle 3 de Noviembre, en medio de fuegos artificiales y el vibrante ritmo de su batería, reafirmando que la tradición corsaria sigue más viva que nunca.

Información de Nethaly Reyes