Panameños celebran San Valentín en medio del Carnaval

La celebración trasciende lo romántico y se convierte en una ocasión para reforzar lazos de amistad, compañerismo y unión familiar.

Cientos de panameños no solo salieron a disfrutar del primer día del Carnaval 2026, sino que también aprovecharon para celebrar el Día del Amor y la Amistad entre mojaderas, risas y la rumba propia de estas festividades.

Para muchos, la fecha representa una oportunidad para compartir en familia, con amigos o en pareja de manera sana y segura. Otros, en cambio, destacaron que el amor se construye y se demuestra a diario en el hogar. “Ámense y respétense” fue una de las frases que más se escuchó entre los asistentes a los culecos en Chitré.

En Chiriquí, emprendedores también salieron a las calles para ofrecer chocolates, peluches y arreglos florales. Los vendedores señalaron que la mayoría de los clientes busca detalles económicos, accesibles y bonitos para sorprender a sus parejas en esta fecha especial.

Te puede interesar: Llaman a juicio al dirigente indígena Toribio García por presuntos delitos contra el Estado

El Día de San Valentín, celebrado cada 14 de febrero, es una tradición que conmemora el amor y la amistad. Su origen se remonta a la antigua Roma y está vinculado a la figura de San Valentín, un sacerdote que, según la tradición, celebraba matrimonios en secreto pese a la prohibición del emperador Claudio II.

Con el tiempo, la fecha fue adoptada por la Iglesia y, más adelante, se popularizó en distintas culturas como una jornada para expresar afecto y gratitud hacia las personas queridas.

Hoy en día, la celebración trasciende lo romántico y se convierte en una ocasión para reforzar lazos de amistad, compañerismo y unión familiar. En muchos países, incluido Panamá, es común intercambiar regalos, tarjetas, flores y compartir momentos especiales como una forma de recordar la importancia del cariño, el respeto y la convivencia.

Información de Eduardo Javier Vega y Demetrio Ábrego