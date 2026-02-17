Carnaval 2026: Senan reporta 1,469 zarpes y tres grandes golpes al narcotráfico

El mayor flujo de viajeros se ha registrado hacia Taboga y el Archipiélago de Las Perlas, destinos que concentran gran parte del movimiento turístico durante estas fechas.

Panamá/Más de 23 mil personas movilizadas por vía marítima, 1,469 zarpes registrados y más de tres toneladas de presunta droga incautadas marcan el balance preliminar del operativo Carnaval 2026 del Servicio Nacional Aeronaval (Senan), que mantiene desplegadas casi 3,000 unidades en todo el país.

Noé Noel, ejecutivo de la Dirección Nacional del Senan, explicó que uno de los pilares del operativo ha sido el control en puertos y embarcaderos.

“El Servicio Nacional Aeronaval como parte de este operativo Carnaval 2026, uno de los pilares es la verificación y el control en el área de los puertos y embarcaderos. Podemos mencionar que en lo que va como quinto día de operación tenemos registrados 1,469 zarpes. Esto equivale a un éxodo de 23,092 personas”, indicó.

El mayor flujo de viajeros se ha registrado hacia Taboga y el Archipiélago de Las Perlas, destinos que concentran gran parte del movimiento turístico durante estas fechas.

En paralelo al éxodo marítimo, el Senan confirmó tres importantes incautaciones de droga. El primer caso se dio al sur de Cambutal, en Los Santos, con el decomiso de 1,702 paquetes y la aprehensión de dos ciudadanos colombianos. El segundo, al sur de Coiba, donde se incautaron 1,263 paquetes y fueron detenidas tres personas. El tercero correspondió a una carga contenerizada proveniente de Ecuador con destino a Alemania, en la que se detectaron 936 paquetes tras la alteración de un sello.

“En total podemos hablar de más de 3 toneladas de presunta sustancia en estos tres eventos”, afirmó Noel.

En materia de seguridad ciudadana, el operativo ha dejado 31 personas aprehendidas por diferentes causas, entre ellas microtráfico, violencia doméstica, oficios pendientes y alteraciones a la convivencia pacífica.

El funcionario también destacó una mejora en el cumplimiento de las normas de seguridad marítima por parte de los usuarios.

“Hemos notado una gran mejoría en cuanto a las faltas administrativas que anteriormente eran observadas, como no portar chalecos salvavidas o no tener la documentación al día”, señaló.

El despliegue del Senan incluye 28 embarcaciones estratégicamente posicionadas y 18 aeronaves, lo que ha permitido realizar siete evacuaciones médicas en áreas de difícil acceso y rescatar a 24 personas en altamar.

“Tenemos desplegadas casi 3,000 unidades a nivel nacional”, concluyó.

El operativo continuará hasta el cierre oficial de los carnavales, manteniendo vigilancia en costas, puertos y aguas jurisdiccionales del país.