Clima en Panamá: Alerta de precaución en ambos litorales por mar picado y fuertes vientos

Panamá/Panamá enfrenta este martes 17 de febrero condiciones meteorológicas que obligan a extremar precauciones, especialmente en ambos litorales del país, donde se prevén vientos intensos, lluvias intermitentes y mar picado.

El informe oficial del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa) advierte sobre “…Caribe y Pacífico panameño de precaución por mar picado y condiciones ventosas/lluvias esporádicas…”, situación que podría afectar actividades marítimas y recreativas en zonas costeras.

Mientras que, en la vertiente del Caribe predominarán condiciones ventosas y cielos nublados con lluvias de variada intensidad durante el día. No se descarta actividad eléctrica, especialmente hacia la región oriental, y estas condiciones podrían extenderse hasta horas de la noche.

En el Pacífico, la mañana iniciará con cielos parcialmente nublados a despejados; sin embargo, en Darién, la comarca Emberá Woünaan, la Cordillera Central y sectores montañosos de Chiriquí, Coclé, Panamá Oeste y Panamá Este se prevén nublados con lluvias esporádicas. Para la tarde, se esperan chubascos de variada intensidad en la región metropolitana, Panamá Oeste, Panamá Este, Darién, comarcas Emberá, sur de Veraguas y Chiriquí Occidente. En la noche, persistirán lluvias intermitentes en zonas montañosas y el oriente del país.

Las temperaturas máximas oscilarán entre 27°C y 30°C en el Caribe, y entre 31°C y 35°C en el Pacífico. En áreas montañosas y la Cordillera Central podrían registrarse valores entre 10°C y 22°C.

El informe también señala que “En el Caribe se prevé viento noroeste con velocidades entre 25 y 35 km/h. Precaución”.

De igual manera, indica que “En el Pacífico estará con viento del norte con velocidades entre 40 y 50 km/h, con ráfagas mayores. Precaución”, lo que incrementa el riesgo para embarcaciones pequeñas.

En cuanto a las condiciones marítimas, en el litoral Caribe se esperan olas entre 1.2 y 1.6 metros de altura, mientras que en el Pacífico podrían alcanzar entre 1.0 y 1.6 metros, con periodos de 11 a 12 segundos. En ambos casos, el informe recalca la necesidad de cautela.

Además, los índices de radiación UV-B se ubicarán entre moderado y muy alto en el Caribe, y entre muy alto y extremo en el Pacífico. “Precaución por condiciones ventosas y estado del mar de precaución en ambos litorales”, e insta a la población a “seguir las recomendaciones y normas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc)”, se lee en el informe.

Cabe señalar que, las autoridades recomiendan mantenerse informados y tomar medidas preventivas, especialmente pescadores, operadores turísticos y residentes en zonas costeras.