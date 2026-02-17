Las Tablas vive con intensidad el último día del Carnaval

Las Tablas, Los Santos/Desde la península de Azuero, específicamente en Las Tablas, continúa la cobertura especial de los carnavales tableños, donde este martes se celebra el último día de fiesta con un ambiente cargado de agua, música y tradición.

En el epicentro del jolgorio, el reconocido Parque Porras, se desarrolla uno de los esperados culecos. En medio de la mojadera y la algarabía, realizó su paseo magistral la reina de Calle Abajo, Astrid Carolina Sánchez Brandao, a bordo de un vistoso carro alegórico color rojo, adornado con figuras de colibríes y mariposas. La soberana saludó a sus seguidores lanzando besos mientras avanza entre humo y aplausos, en una presentación que combina elegancia y espectáculo.

Los culecos en Las Tablas se viven al máximo. Grupos de amigos, familias y niños disfrutan de la celebración considerada la fiesta por excelencia de los panameños. Muchos asistentes expresan que desearían que el Carnaval se extendiera más días, pues aseguran que la alegría y el entusiasmo no se agotan fácilmente.

Durante el recorrido por el parque, la reina de Calle Abajo saludó a su tuna y a sus fanáticos.

La reina de Calle Arriba, Ana Isabel Carrizo, también hizo su recorrido alrededor del parque en el último día de culecos.

Más allá del jolgorio, el Carnaval también resalta las tradiciones panameñas.

Entre los asistentes, el entusiasmo es evidente. “Esperamos mucha alegría y sobre todo la tuna y la pugna”, comentó una visitante. Otro asistente, quien señaló ser su tercer año consecutivo en estas fiestas, afirmó que la experiencia ha sido “bastante buena”. Desde San Miguelito, otro joven expresó con energía: “¡Vamos a darlo todo! ¡Quema el último cartucho!”.

Aunque el ambiente ya es festivo desde el mediodía, se espera que a partir de las dos o tres de la tarde el parque esté completamente lleno, como suele ocurrir cada año, cuando la multitud hace imposible que “quepa un alfiler”.

Autoridades y organizadores destacan que, hasta el momento, se han registrado cero incidencias de relevancia, calificando estas festividades como un carnaval sano y seguro, vivido con intensidad tanto de día como de noche.

Con información de Jessica Román